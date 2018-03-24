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    Черчесов: «Я спрашивал у Березуцких про сборную. Они сказали, что не могут»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о решении защитников Василия и Алексея Березуцких прекратить выступление за национальную команду.

    «Во время сбора после Коста-Рики Василий мне позвонил, попросил о встрече. Он сказал, что, как и Игнашевич, хочет завершить карьеру в сборной. Я ответил: «Вот сейчас завершишь, а потом схлынут эмоции. Давайте вы скажете, что приостанавливаете, а дальше посмотрим.

    Перед Кубком конфедераций я съездил в Ватутинки, и они сами сказали, что не готовы играть на турнире. Время шло, и на предпоследнем сборе я сам позвонил Василию: «Есть готовность или нет?» Мне сказали: «Нет, не можем».

    Если бы я сам не попросил их приостановить, они бы уже два года как официально завершили карьеру в сборной. Поэтому давайте закроем эту тему. Если вдруг Березуцкие скажут сборной «йес», то тогда уже будет вопрос ко мне — почему не вызываю их», – сказал Черчесов.

    Напомним, что о решении братьев завершить карьеру за национальную сборную стало известно в начале марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 01:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 марта 2018, 09:42

      Да хватит уже про Березуцких! Ещё Онопко позвонил бы!
      Почему из 145 миллионов человек этот шрек не может двух-трёх ЦЗ выбрать?
      Это днище, а не тренер!

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 марта 2018, 08:46

      Бред от Черчесова,вчера было начало,позор впереди,на ЧМ((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 марта 2018, 07:56

      какие Березуцкие!!! нужен настоящий ТРЕНЕР! смело можно Черчесова убирать и ставить Бердыева.Хуже не будет!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 марта 2018, 07:05

      сколько можно уже выезжать на Березуцких и Игнашевиче? Время идет - ребята не молодеют. Почему им не нашли замену? А все потому, что когда начала подниматься тема возраста и смены поколений, Черчесов не захотел ни чего менять, не стал наигрывать молодых игроков и давать им шанс. А теперь он сокрушается на тему оборонительных редутов. Мы все надеемся на русский авось и спохватываемся в последний момент. Но как все видят - уже поздно

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Joko21 24 марта 2018, 08:28

      Как только ушли Березуцкие, надо было снимать Акинфеева!!!!!
      15 лет они вместе играли и в ЦСКА и в сборной..
      Игорь больше ни с кем не сыграется и не сможет правильно руководить обороной.....!
      Надо снимать Игоря и приглашать сыгранную оборону из клуба!

      2
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 24 марта 2018, 06:37

      Всю жизнь Гнали на Березуцких , а теперь звонят))))
      Да нет уж Правильно и делают, пусть позорятся на мире , те кто наглотался вчера! А Они пусть отдыхают на заслуженной пенсии

      2
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 24 марта 2018, 05:37

      А Косте Зырянову он не звонил?

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 марта 2018, 03:44

      Читаешь бредни этого тренеришки, и по всему выходит, что во всех неудачах сборной виноваты братья Березуцкие. Тренер пригласил лучших, а они его подставили... С таким козлом мало кто захочет работать. Привет Игорю Денисову - мало он Саламыча обкладывал детородными органами.

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 марта 2018, 02:13

      Так прозвучало будто просят школьников подежурить, а они говорят у нас классный час мы не можем.))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 01:54

      Крепимся,фанаты России,только и осталось крепиться.Чувствую,что во время ЧМ много еще говна на него выльем.
      А сколько из-за нервов мы набухаемся,боюсь представить

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 марта 2018, 01:52

      да заткни ты своё е.блище,мразь.Оставь ты братьев и Игнашевича.Как,Боже,ну как он в сборной оказался????Точнее за что нам,фанатам такое наказание????
      Не звони и не спрашивай у Березуцких,а лучше позвони Игорю Денисову и его позови,а то,б.лядь отрастил пиз.ду под носом и возомнил себя тренером.
      Вот как в сборную взяли тренера ВРАТАРЕЙ.Вратарей,Карл.
      Всё,слов нет,одни эмоции

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