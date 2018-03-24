Черчесов: «Я спрашивал у Березуцких про сборную. Они сказали, что не могут»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о решении защитников Василия и Алексея Березуцких прекратить выступление за национальную команду.

«Во время сбора после Коста-Рики Василий мне позвонил, попросил о встрече. Он сказал, что, как и Игнашевич, хочет завершить карьеру в сборной. Я ответил: «Вот сейчас завершишь, а потом схлынут эмоции. Давайте вы скажете, что приостанавливаете, а дальше посмотрим.

Перед Кубком конфедераций я съездил в Ватутинки, и они сами сказали, что не готовы играть на турнире. Время шло, и на предпоследнем сборе я сам позвонил Василию: «Есть готовность или нет?» Мне сказали: «Нет, не можем».

Если бы я сам не попросил их приостановить, они бы уже два года как официально завершили карьеру в сборной. Поэтому давайте закроем эту тему. Если вдруг Березуцкие скажут сборной «йес», то тогда уже будет вопрос ко мне — почему не вызываю их», – сказал Черчесов.

Напомним, что о решении братьев завершить карьеру за национальную сборную стало известно в начале марта.