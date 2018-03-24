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  • Черчесов: «Я спрашивал у Березуцких про сборную. Они сказали, что не могут»

Черчесов: «Я спрашивал у Березуцких про сборную. Они сказали, что не могут»

24 марта 2018, 01:10
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о решении защитников Василия и Алексея Березуцких прекратить выступление за национальную команду.

«Во время сбора после Коста-Рики Василий мне позвонил, попросил о встрече. Он сказал, что, как и Игнашевич, хочет завершить карьеру в сборной. Я ответил: «Вот сейчас завершишь, а потом схлынут эмоции. Давайте вы скажете, что приостанавливаете, а дальше посмотрим.

Перед Кубком конфедераций я съездил в Ватутинки, и они сами сказали, что не готовы играть на турнире. Время шло, и на предпоследнем сборе я сам позвонил Василию: «Есть готовность или нет?» Мне сказали: «Нет, не можем».

Если бы я сам не попросил их приостановить, они бы уже два года как официально завершили карьеру в сборной. Поэтому давайте закроем эту тему. Если вдруг Березуцкие скажут сборной «йес», то тогда уже будет вопрос ко мне — почему не вызываю их», – сказал Черчесов.

Напомним, что о решении братьев завершить карьеру за национальную сборную стало известно в начале марта.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Татарин за ЦСКА
1521845574
да заткни ты своё е.блище,мразь.Оставь ты братьев и Игнашевича.Как,Боже,ну как он в сборной оказался????Точнее за что нам,фанатам такое наказание???? Не звони и не спрашивай у Березуцких,а лучше позвони Игорю Денисову и его позови,а то,б.лядь отрастил пиз.ду под носом и возомнил себя тренером. Вот как в сборную взяли тренера ВРАТАРЕЙ.Вратарей,Карл. Всё,слов нет,одни эмоции
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Татарин за ЦСКА
1521845676
Крепимся,фанаты России,только и осталось крепиться.Чувствую,что во время ЧМ много еще говна на него выльем. А сколько из-за нервов мы набухаемся,боюсь представить
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DeutschlandUberAlles
1521846794
Так прозвучало будто просят школьников подежурить, а они говорят у нас классный час мы не можем.))
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serppion
1521852260
Читаешь бредни этого тренеришки, и по всему выходит, что во всех неудачах сборной виноваты братья Березуцкие. Тренер пригласил лучших, а они его подставили... С таким козлом мало кто захочет работать. Привет Игорю Денисову - мало он Саламыча обкладывал детородными органами.
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Tsigan
1521859031
А Косте Зырянову он не звонил?
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Леха 898
1521862676
Всю жизнь Гнали на Березуцких , а теперь звонят)))) Да нет уж Правильно и делают, пусть позорятся на мире , те кто наглотался вчера! А Они пусть отдыхают на заслуженной пенсии
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Joko21
1521864358
сколько можно уже выезжать на Березуцких и Игнашевиче? Время идет - ребята не молодеют. Почему им не нашли замену? А все потому, что когда начала подниматься тема возраста и смены поколений, Черчесов не захотел ни чего менять, не стал наигрывать молодых игроков и давать им шанс. А теперь он сокрушается на тему оборонительных редутов. Мы все надеемся на русский авось и спохватываемся в последний момент. Но как все видят - уже поздно
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САДЫЧОК
1521867371
какие Березуцкие!!! нужен настоящий ТРЕНЕР! смело можно Черчесова убирать и ставить Бердыева.Хуже не будет!
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acer2003
1521870395
Бред от Черчесова,вчера было начало,позор впереди,на ЧМ((
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Обер-КанцлерЪ
1521873725
Да хватит уже про Березуцких! Ещё Онопко позвонил бы! Почему из 145 миллионов человек этот шрек не может двух-трёх ЦЗ выбрать? Это днище, а не тренер!
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