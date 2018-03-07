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    Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России

    Защитники ЦСКА Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий завершили выступления за сборную России. Об этом рассказал Василий.

    В составе национальной команды братья выступали с 2003 года.

    – Василий, в последнее время идет много разговоров о необходимости вашего возвращения в сборную перед мартовским сбором и чемпионатом мира. Какова ваша позиция?

    – Если вы помните, год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России. Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Тогда главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку «приостановил». Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора.

    – Многие эксперты, тренеры, наконец, болельщики считают, что в связи с травмами Васина и Джикии, альтернативы армейским ветеранам-защитникам просто нет.

    – Могу только посоветовать сейчас абсолютно всем не будоражить больше эту тему. Давайте дадим команде спокойно подготовиться к чемпионату мира. Решение принято, и оно окончательное. Сегодня мы пообщались со Станиславом Черчесовым, и я постарался ему его объяснить. Уверен, что тренерский штаб найдет замены травмированным ребятам и достойно выйдет этой ситуации. Хотел бы пожелать от нас с братом успехов сборной России на чемпионате миру. Мне кажется, нашей команде по силам там показать хороший футбол и добиться положительного результата, для начала – выйти из своей группы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2018 19:24
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 10 марта 2018, 23:34

      Правильно! А то саламыч хотел уже себе козлов отпущения найти! моля я не виноват, у нас защита возрастная! Так что пусть сам выкручивается!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 10 марта 2018, 09:39

      Я считаю, что они сделали правильный поступок! Они уже не молоды, но играли всегда честно. Да, они не защитники топ-уровня, но в России они были одни из лучших. Мне кажется, что они чувствовали, что уже не вытягивают международный уровень в силу возраста наверное и поэтому уйти перед мундиалем было важно. Все равно наша сборная провалится на 90 процентов на этом турнире и они не хотели, чтобы их фамилии стали синонимом, одним из синонимов этого провала. Спасибо большое Вам, Уважаемые Алексей и Василий Березуцкие!!! Удачи в клубном будущем!!!! Новых побед и титулов Вам и ЦСКА!

      -1
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 10 марта 2018, 02:49

      Правильно отыграли своё пора давать шанс проявить в сборной другим достойным игрокам! Ну а братьям СПАСИБО за игру в Сборной!

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 марта 2018, 19:13

      вот уже вторые сутки я читаю эту великолепнейшую новость ! как отлично что не будет в сборной этих двух критинов ! в прочем жду когда еще этот рукожоп игоряша уйдет из сборной !! урааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 17:28

      Ну если они сами так решили,просьбу надо выполнить.

      4
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 8 марта 2018, 00:52

      Только не они приняли решение, а их выперли с треском из сборной за игнашевичем )))))

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Нострадамус_Саша 8 марта 2018, 08:29

      Ну, ты без дерьма не можешь, это у тебя в крови.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      babazo-72 8 марта 2018, 00:48

      вот и сестра ушли )))))))))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 8 марта 2018, 00:29

      Ребята реально смотрят на жизнь .......

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 7 марта 2018, 23:02

      Давно пора...

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 марта 2018, 22:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я так рад этой новости ! идиотам надо было уйти уже лет 8 назад и рукожопа акинфеева тоже пнуть !

      -9
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