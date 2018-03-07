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Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России

7 марта 2018, 19:24
62

Защитники ЦСКА Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий завершили выступления за сборную России. Об этом рассказал Василий.

В составе национальной команды братья выступали с 2003 года.

– Василий, в последнее время идет много разговоров о необходимости вашего возвращения в сборную перед мартовским сбором и чемпионатом мира. Какова ваша позиция?

– Если вы помните, год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России. Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб. Тогда главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку «приостановил». Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора.

– Многие эксперты, тренеры, наконец, болельщики считают, что в связи с травмами Васина и Джикии, альтернативы армейским ветеранам-защитникам просто нет.

– Могу только посоветовать сейчас абсолютно всем не будоражить больше эту тему. Давайте дадим команде спокойно подготовиться к чемпионату мира. Решение принято, и оно окончательное. Сегодня мы пообщались со Станиславом Черчесовым, и я постарался ему его объяснить. Уверен, что тренерский штаб найдет замены травмированным ребятам и достойно выйдет этой ситуации. Хотел бы пожелать от нас с братом успехов сборной России на чемпионате миру. Мне кажется, нашей команде по силам там показать хороший футбол и добиться положительного результата, для начала – выйти из своей группы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Березуцкий Алексей Березуцкий Василий
Комментарии (62)
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Svoysvoemubrat
1520440224
Правильное решение.
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Сибирь за Спартак
1520440650
Медали не светят, а дерьма нанюхались достаточно.
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insider_retro
1520440652
Братья - это целая эпоха в клубе и не менее значимый этап в составе сборной страны! Можно их по разному оценивать, но они без лишнего нытья, склок и скандалов выполняли свою работу! Честно и на пределе своих возможностей! Вовремя уйти - это тоже значимый и ответственный шаг! Успехов!
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Dimon 007
1520441566
Ура, эти столбы бестолковые уже надоели..

И Анекфееву скажите что бы не приходил и интервью у него не берите
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EcioAuditore
1520441636
Спасибо за все братьям в сборной!
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Антибиотик
1520442126
Никогда не забуду комментарий Уткина: " Атака на наши ворота, а тут его встречает Вася Березуцкий с гранатой..." ))) Братья сражались за нашу сборную, как могли и лучше них к сожалению никого не было. Так что с Березуцкими уходит целая эпоха. Пожелаем им удачи во всём, а так же их преемникам!
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Антимат
1520442233
Кутепов, Кудряшов, Беляев, Новосельцев и немец.
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dok66
1520442334
Честно и правильно ! Парни выложились , теперь дорога молодым !
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OfaZavr
1520442335
ну вот правильно что четко разъяснили свою позицию и чтобы перестали многие мусолить тему с возвращением.
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Dimon 007
1520442445
Вот что они реально сделали?!
Кроме того, что целое поколение защитников прошло мимо сборной?!
Так плотно засели в сборной, что даже Гус не мог их «выкинуть».
Клоуны. Без них лучше будет.
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