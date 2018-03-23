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    Мутко: «Уровень у Бразилии высочайший, но в составе сборной России тоже есть интересные и креативные ребята»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России может рассчитывать на положительный исход товарищеского поединка с Бразилией за счет командной игры и самоотдачи. При этом руководитель отметил, что в составе «селесао» собраны футболисты мирового уровня.

    Матч состоится сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Надо понимать, что мы сыграем с одной из лучших команд мира. Смотришь на состав, понимаешь, что люди из «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Сити» – мировых грандов. Ясно, что у этой команды уровень высочайший, но все может решить командная игра и самоотдача. У нас тоже есть харизматичные, интересные и креативные ребята, особенно в средней линии и атаке.

    К сожалению, нам не удается закрепить тот состав, который наигрывался в Кубке конфедераций. Защитная линия из-за травм, к сожалению, сейчас обновляется. Дело в отсутствии не только качества игроков уровня Джикии и Кокорина, но и в микроклимате, который тот же Джикия, надежный и серьезный человек и спортсмен, создавал.

    Настрой у ребят хороший. Надеюсь, что все сегодня покажут свои лучшие качества. Нужны самоотдача, порядок, дисциплина, профессионализм», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    23.03.2018 13:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 11:44

      Как всегда Мутко в своем стиле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 24 марта 2018, 00:29

      б.лин эксперт хренов...гнать подальше от футбола, да и от спорта вообще...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 марта 2018, 21:35

      А кто у нас Мутко сейчас ? Его вроде бы как сняли со всех постов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 18:38

      как всегда сплошное бла-бла-бла.

      3
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 23 марта 2018, 17:16

      ага, Заболотный и Кутепов....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2018, 14:42

      У Мутко где то припрятана видимо другая сборная россии.. С креативными и интересными

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