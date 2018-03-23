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  • Мутко: «Уровень у Бразилии высочайший, но в составе сборной России тоже есть интересные и креативные ребята»

Мутко: «Уровень у Бразилии высочайший, но в составе сборной России тоже есть интересные и креативные ребята»

23 марта 2018, 13:42
6

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России может рассчитывать на положительный исход товарищеского поединка с Бразилией за счет командной игры и самоотдачи. При этом руководитель отметил, что в составе «селесао» собраны футболисты мирового уровня.

Матч состоится сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Надо понимать, что мы сыграем с одной из лучших команд мира. Смотришь на состав, понимаешь, что люди из «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Сити» – мировых грандов. Ясно, что у этой команды уровень высочайший, но все может решить командная игра и самоотдача. У нас тоже есть харизматичные, интересные и креативные ребята, особенно в средней линии и атаке.

К сожалению, нам не удается закрепить тот состав, который наигрывался в Кубке конфедераций. Защитная линия из-за травм, к сожалению, сейчас обновляется. Дело в отсутствии не только качества игроков уровня Джикии и Кокорина, но и в микроклимате, который тот же Джикия, надежный и серьезный человек и спортсмен, создавал.

Настрой у ребят хороший. Надеюсь, что все сегодня покажут свои лучшие качества. Нужны самоотдача, порядок, дисциплина, профессионализм», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Бразилия Мутко Виталий
Комментарии (6)
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mihail200606
1521805340
У Мутко где то припрятана видимо другая сборная россии.. С креативными и интересными
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вместе с ЦСКА
1521814602
ага, Заболотный и Кутепов....
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OfaZavr
1521819539
как всегда сплошное бла-бла-бла.
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Александр52
1521830101
А кто у нас Мутко сейчас ? Его вроде бы как сняли со всех постов.
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vovan55
1521840596
б.лин эксперт хренов...гнать подальше от футбола, да и от спорта вообще...
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zigbert
1521881072
Как всегда Мутко в своем стиле.
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