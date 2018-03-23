Мутко: «Уровень у Бразилии высочайший, но в составе сборной России тоже есть интересные и креативные ребята»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что сборная России может рассчитывать на положительный исход товарищеского поединка с Бразилией за счет командной игры и самоотдачи. При этом руководитель отметил, что в составе «селесао» собраны футболисты мирового уровня.

Матч состоится сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Надо понимать, что мы сыграем с одной из лучших команд мира. Смотришь на состав, понимаешь, что люди из «Реала», «Ювентуса», «Манчестер Сити» – мировых грандов. Ясно, что у этой команды уровень высочайший, но все может решить командная игра и самоотдача. У нас тоже есть харизматичные, интересные и креативные ребята, особенно в средней линии и атаке.

К сожалению, нам не удается закрепить тот состав, который наигрывался в Кубке конфедераций. Защитная линия из-за травм, к сожалению, сейчас обновляется. Дело в отсутствии не только качества игроков уровня Джикии и Кокорина, но и в микроклимате, который тот же Джикия, надежный и серьезный человек и спортсмен, создавал.

Настрой у ребят хороший. Надеюсь, что все сегодня покажут свои лучшие качества. Нужны самоотдача, порядок, дисциплина, профессионализм», – сказал Мутко.