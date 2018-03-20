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    Каземиро: «Сборная Бразилии приехала в Россию почувствовать атмосферу и увидеть, как тут любят футбол»

    Полузащитник сборной Бразилии Каземиро накануне товарищеского матча с Россией заявил, что команда прибыла в нашу страну ощутить атмосферу чемпионата мира-2018.

    Кроме того, футболист прокомментировал шуточное высказывание главного тренера «селесао» Тите, заявившего, что не хотел бы участия футболистов национальной команды в финале Лиги чемпионов, чтобы они вовремя приехали на сбор накануне мундиаля.

    «Мы о Лиге чемпионов вообще не говорим в сборной. У нас два очень важных товарищеских матчах. Я этих слов Тите не видел, но вообще, я бы, конечно, хотел попасть в финал Лиги чемпионов и выиграть его. Хотя кто-то из нас с Дугласом Костой точно не пройдет в финал.

    Каково без Неймара? У нас есть игроки классного уровня, хотя отсутствие Неймара скажется в любой команде. Он великий игрок. Мы приехали, чтобы почувствовать атмосферу в России. Увидеть, как тут любят футбол», – сказал Каземиро.

    Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2018 15:56
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