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  • Петербуржцу Безбородову доверено судить матч «Рубин» – «Спартак»

Петербуржцу Безбородову доверено судить матч «Рубин» – «Спартак»

13 марта 2018, 19:26
32

Стали известны имена арбитров, назначенных на некоторые матчи 23 тура РФПЛ. В частности, игру в Казани рассудит Владислав Безбородов.

17 марта (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Арсенал» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Краснодар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

«Анжи» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Рубин» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

Остальные матчи тура будут сыграны 18 апреля.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Анжи Тосно Краснодар Уфа Арсенал Ростов Урал СКА-Хабаровск Безбородов Владислав
Комментарии (32)
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shinnik
1520958490
Бесполезный(уже) ход...
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AlfavitЪ
1520958960
Нельзя Спартак оставлять без питерского присмотра, а то опять чемпионом станет.
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Братья Васильевы
1520959796
Дали маленькое, но ответственное поручение.
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Shogun
1520960096
Рубин победа
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Куртуазные манеры
1520960523
Будогосский, готовь новую оправдательную речь.
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Антимат
1520960842
Фитиль подожжен.
Ответить
a_who
1520961511
+Двенадцатый игрок...
Ответить
Муруал
1520961625
Если Спартак верит в свои силы,никакой судья не помеха.Но похоже веры нет.
Ответить
zigbert
1520964742
Играть нужно так что бы судья был не заметен.
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OfaZavr
1521010758
что-то опять может быть, есть повод призадуматься.
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