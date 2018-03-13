Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петербуржцу Безбородову доверено судить матч «Рубин» – «Спартак»

    Стали известны имена арбитров, назначенных на некоторые матчи 23 тура РФПЛ. В частности, игру в Казани рассудит Владислав Безбородов.

    17 марта (суббота)

    «СКА-Хабаровск» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Арсенал» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Краснодар» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

    «Анжи» – «Тосно»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Рубин» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    Остальные матчи тура будут сыграны 18 апреля.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2018 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 09:59

      что-то опять может быть, есть повод призадуматься.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 15 марта 2018, 20:32

      Задумываться будет Бердыев и игроки Рубина! Как в 9-ром заканчивать матч!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Serjoga 16 марта 2018, 09:38

      в смысле??? в 9-ром обычно заканчивают матч соперники Зенита))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 16 марта 2018, 16:30

      В том, что Ростов заканчивал в 9-м со Спартаком в прошлом сезоне! И второй матч между ними же судил также Безбородов и не дал выиграть Ростову, не назначив пенальти в ворота Спартака! Так что Безбородов не питерский, а спартаковский!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Serjoga 16 марта 2018, 18:19

      Безбородов во многих матчах косячит знатно и вообще спартаковского судьи не существует особенно если посмотреть на матчи прошлого сезона)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > OfaZavr 16 марта 2018, 19:42

      Давай прошлый сезон не трогать! Уж больно много было спорных судейских косяков (от разных судей) в пользу Спартака! Я говорю конкретно о двух матчах! И в этих 2-х матчах он был за Спартак! Хотя, может быть, он просто "убивал" Ростов и ему было все равно с кем играют ростовчане! Посмотрим в матче с Рубином как он будет "косячить" за Спартак или "топить" Рубин, или просто "косячить"! Игра покажет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 марта 2018, 07:48

      опять будет нытье....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 марта 2018, 00:14

      Не вижу ничего страшного. Раздувают кадило на ровном месте. Питерские судьи судят качественно. Претензий к ним нет, лично я не припомню в последнее время, чтобы они против "Спартака" ошибались.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > Супермачо 14 марта 2018, 04:36

      Вот тут ты глубоко прав - прошлогодний матч Спартак - Ростов, исключительно благодаря этому козлу безбородому у Ростова к концу игры -2 человека, так что готовиться к судейскому беспределу в предстоящей игре надо будет только Бердыеву

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Африканскaя чумa cвинeй 15 марта 2018, 20:31

      Поддерживаю, только он и вторую игру с Ростовом судил и там косяк был в пользу Спартака (у Ростова победу отнял не назначив пенальти)!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Rusifikator 13 марта 2018, 22:23

      А, простите, почему такой акцент сделан на том, что Безбородов - петербуржец? Такое чувство, что это попытка раздуть ажиотаж вокруг рядовой, в общем-то, новости...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 13 марта 2018, 21:59

      Ну что же, посмотрим..., как отсудит, внимание будет со всех сторон, главное что бы Безбородов не перегорел от такого внимания, многие же из-за него на стадион придут, личные фанаты:)! Удачи ему и психологически настроиться:)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 13 марта 2018, 21:57

      А матчи соперников соперников тоже будут переносить ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 21:12

      Играть нужно так что бы судья был не заметен.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 13 марта 2018, 20:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Спартак верит в свои силы,никакой судья не помеха.Но похоже веры нет.

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Муруал 13 марта 2018, 20:27

      Помолчи после Ростова.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал > Svoysvoemubrat 13 марта 2018, 20:37

      Совершенно очевидно,что матч будет проходить под пристальным вниманием со стороны судейского корпуса,прессы,специалистов и т.п. Неужели вы думаете,что какой-либо судья,вне зависимости от его прописки,сможет необьективно судить против Спартака?Не забывайте,что Спартак тоже имеет могущественных покровителей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Муруал 13 марта 2018, 21:25

      Судить наши судьи в любой ситуации будут так, как им вздумается. На общественное мнение им давно плевать. Что касается покровителей, то кто они?
      Лавров? Так у него проблемы с аргентинской мукой, да и могущественным он и не был.
      Дворкович? Так он только танцами на трибуне помочь может, ну и жене в бизнесе.
      Назаров? Он стихами вдарит после матча.
      Прапорщик Шматко? Так он демобилизовался давно.
      Симонян? Так он просто свадебный генерал в РФС и ничего не решает.
      У Спартака только армия болельщиков является могущественной. В общем, вперед, Спартак, не глядя на судью!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 13 марта 2018, 20:18

      +Двенадцатый игрок...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > a_who 15 марта 2018, 20:28

      Спартака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      Антимат 13 марта 2018, 20:07

      Фитиль подожжен.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11