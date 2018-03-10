Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Рома» перед матчем с «Шахтером» разгромила «Торино»

    В матче 28 тура итальянской Серии А римская «Рома» принимала «Торино». После безголевого первого тайма «волчица» трижды отличилась после перерыва. Победным оказался мяч Костаса Маноласа, который летом был на грани перехода в «Зенит».

    Римляне в таблице идут третьими. Туринцы – девятыми. На следующей неделе «Рома» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шахтера».

    Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

    Рома – Торино – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Манолас, 56; 2:0 – Де Росси, 73; 3:0 – Пеллегрини, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2018 00:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 10:55

      Де Росси теперь в авторитете после ухода Тотти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 10 марта 2018, 07:00

      Хорошая тренировка !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 марта 2018, 01:01

      МОЛОДЦЫ

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11