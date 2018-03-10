Серия А. «Рома» перед матчем с «Шахтером» разгромила «Торино»

В матче 28 тура итальянской Серии А римская «Рома» принимала «Торино». После безголевого первого тайма «волчица» трижды отличилась после перерыва. Победным оказался мяч Костаса Маноласа, который летом был на грани перехода в «Зенит».

Римляне в таблице идут третьими. Туринцы – девятыми. На следующей неделе «Рома» проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Шахтера».

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Рома – Торино – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Манолас, 56; 2:0 – Де Росси, 73; 3:0 – Пеллегрини, 90+3.

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