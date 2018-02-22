«Спартак» сыграет с «Атлетиком» в белой форме

главное победа итоговая и боевой настрой а форма дело десятое.
Твиттер-аккаунт «Спартака» опубликовал фотографии формы, в которой команда сыграет против «Атлетика» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Подопечные Массимо Карреры сыграют в белой форме, баскский клуб – в черной.
Ранее сообщалось о том, что власти школы около «Сан-Мамеса» посоветовали ученикам пропустить сегодняшние занятия. Объединение болельщиков из Бильбао планирует демонстрации против фанатов «Спартака», которых испанцы обвинили в фашизме.
Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 февраля 2018 г.