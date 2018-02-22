«Спартак» сыграет с «Атлетиком» в белой форме

Твиттер-аккаунт «Спартака» опубликовал фотографии формы, в которой команда сыграет против «Атлетика» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Подопечные Массимо Карреры сыграют в белой форме, баскский клуб – в черной.

Ранее сообщалось о том, что власти школы около «Сан-Мамеса» посоветовали ученикам пропустить сегодняшние занятия. Объединение болельщиков из Бильбао планирует демонстрации против фанатов «Спартака», которых испанцы обвинили в фашизме.

Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.