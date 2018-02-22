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    «Спартак» сыграет с «Атлетиком» в белой форме

    Твиттер-аккаунт «Спартака» опубликовал фотографии формы, в которой команда сыграет против «Атлетика» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Подопечные Массимо Карреры сыграют в белой форме, баскский клуб – в черной.

    Ранее сообщалось о том, что власти школы около «Сан-Мамеса» посоветовали ученикам пропустить сегодняшние занятия. Объединение болельщиков из Бильбао планирует демонстрации против фанатов «Спартака», которых испанцы обвинили в фашизме.

    Встреча начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.02.2018 16:04
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 18:23

      главное победа итоговая и боевой настрой а форма дело десятое.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 17:48

      Форма не столь важна.Главное настрой и удача.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 февраля 2018, 17:36

      Спартаку удачи ! Будет тяжело ,но надежда умирает последней .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 22 февраля 2018, 17:31

      Лишь бы белый флаг не выставили !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 февраля 2018, 17:20

      На белом "Лукойл" лучше виден ! Есть дополнительные бонусы !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2018, 17:16

      А почему не в традиционной красно-белой или в Испании одни дальтоники и
      могут различать только белое и чёрное?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 22 февраля 2018, 17:04

      я ещё не видел чтобы ктото отыгрался после 1-3 дома ептить в 1,16 еврокупков

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2018, 16:45

      пофиг в какой нужна победа чёрт побери вас

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 февраля 2018, 16:44

      Пусть сыграет без трусов, может соперник будет смотреть на их ж.пы и по мячу попадать не будет! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 16:21

      Пофиг в какой, лишь бы победили.

      5
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