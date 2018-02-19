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    «Интер» и «Милан» заинтересованы в возвращении Балотелли

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в Серию А.

    Сообщается, что в услугах 27-летнего игрока заинтересованы «Интер» и «Милан», за которые он уже выступал ранее.

    Цвета «нерадзурри» форвард защищал с 2007 по 2010 годы, став с командой трехкратным чемпионом Италии. За «россонери» футболист выступал с начала 2013 по лето 2014 года, а также в сезоне-2015/16 на правах аренды будучи игроком «Ливерпуля».

    В текущей кампании Балотелли провел 27 матчей, забил 21 гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Ниццей» истекает этим летом.

    Источник: The Sun

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    19.02.2018 15:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 15:53

      А они хорошо подумали?

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