«Интер» и «Милан» заинтересованы в возвращении Балотелли

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может вернуться в Серию А.

Сообщается, что в услугах 27-летнего игрока заинтересованы «Интер» и «Милан», за которые он уже выступал ранее.

Цвета «нерадзурри» форвард защищал с 2007 по 2010 годы, став с командой трехкратным чемпионом Италии. За «россонери» футболист выступал с начала 2013 по лето 2014 года, а также в сезоне-2015/16 на правах аренды будучи игроком «Ливерпуля».

В текущей кампании Балотелли провел 27 матчей, забил 21 гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Ниццей» истекает этим летом.