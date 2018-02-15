Тухель отклонил предложения четырех клубов Бундеслиги и «Севильи»

Известный немецкий тренер Томас Тухель мог недавно вернуться к работе. Напомним, что специалист был уволен из дортмундской «Боруссии» в мае 2017 года.

Сразу четыре клуба немецкой Бундеслиги сделали предложение 44-летнему тренеру. Речь идет о «Байере», «Шальке-04», «Вольфсбурге» и «Штутгарте». Кроме того, в услугах Тухеля была заинтересована «Севилья».

Сейчас он входит в шорт-лист «Баварии», где он может сменить по окончании текущего сезона Юппа Хайнкеса.