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    Тухель отклонил предложения четырех клубов Бундеслиги и «Севильи»

    Известный немецкий тренер Томас Тухель мог недавно вернуться к работе. Напомним, что специалист был уволен из дортмундской «Боруссии» в мае 2017 года.

    Сразу четыре клуба немецкой Бундеслиги сделали предложение 44-летнему тренеру. Речь идет о «Байере», «Шальке-04», «Вольфсбурге» и «Штутгарте». Кроме того, в услугах Тухеля была заинтересована «Севилья».

    Сейчас он входит в шорт-лист «Баварии», где он может сменить по окончании текущего сезона Юппа Хайнкеса.

    Источник: Twitter

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    15.02.2018 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 февраля 2018, 12:23

      Ох не знаю, не знаю. Скандальный он человек. Дров может в любимом клубе наломать. Не хотелось бы.

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