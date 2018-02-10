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    Бундеслига. Гол Батшуайи помог «Боруссии Д» обыграть «Гамбург»; «Байер» проиграл «Герте» и другие результаты

    В матче 22-го тура чемпионата Германии «Боруссия Д» обыграла «Гамбург» на своем поле со счетом 2:0.

    Первый гол забил нападающий Миши Батшуайи на 49-й минуте матча. Таким образом, бельгиец забил три гола в двух играл за «Боруссию» после трансфера из «Челси».

    «Боруссия» набрала 37 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице. «Гамбург» с 17-ю очками идет предпоследним.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 22-й тур

    Ганновер-96 – Фрауйбург – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Антон, 28; 2:0 — Клаус, 54.

    Хоффенхайм – Майнц – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 — Салаи, 27; 1:1 — Берггрин, 28; 2:1 — Крамарич, 67; 3:1 — Салаи, 74; 3:2 — Берггрин, 80; 4:2 — Крамарич, 88.

    Айнтрахт – Кельн – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 — Ребич, 15; 1:1 — Терроде (с пенальти), 57; 2:1 — Русс, 59; 3:1 — Фаллет, 63; 4:1 — Вольф, 67; 4:2 — Терроде, 74.

    Байер – Герта – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Лазаро, 43; 0:2 — Калу, 58.

    Боруссия – Гамбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Батшуайи, 49; 2:0 — Гетце, 90+2.

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    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 19:23
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