Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон и Балотелли могут быть вызваны в сборную Италии на товарищеские матчи в марте

    Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо может вызвать нападающего «Ниццы» Марио Балотелли и вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в сборную на товарищеские матчи с командами Англии и Аргентины.

    Таким образом, Балотелли может вернуться в сборную после почти четырехлетнего перерыва.

    Буффон в ноябре 2017 года объявил о завершении выступлений за сборную. Однако сообщается, что Ди Бьяджо намерен вернуть его в состав итальянской команды.

    Сборная Италии сыграет с командой Аргентины 23 марта, с Англией — 27 марта.

    Источник: Corrieredellosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2018 12:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11