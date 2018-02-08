Буффон и Балотелли могут быть вызваны в сборную Италии на товарищеские матчи в марте

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо может вызвать нападающего «Ниццы» Марио Балотелли и вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в сборную на товарищеские матчи с командами Англии и Аргентины.

Таким образом, Балотелли может вернуться в сборную после почти четырехлетнего перерыва.

Буффон в ноябре 2017 года объявил о завершении выступлений за сборную. Однако сообщается, что Ди Бьяджо намерен вернуть его в состав итальянской команды.

Сборная Италии сыграет с командой Аргентины 23 марта, с Англией — 27 марта.