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    АПЛ. «МЮ» уступил «Тоттенхэму», пропустив на 11 секунде и другие результаты

    «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в матче 25 тура чемпионата Англии.

    Полузащитник хозяев Кристиан Эриксен открыл счет на 11 секунде. Защитник «красных дьяволов» Фил Джонс отправил мяч в свои ворота. «Шпоры» набрали 48 очков и остались на пятом месте в турнирной таблице. Команда Жозе Моуриньо из-за поражения «Челси» в параллельной встрече сохранила вторую строчку.

    Голы Фернандиньо, Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро принесли «Манчестер Сити» победу в матче против «Вест Бромвича». Подопечные Хосепа Гвардиолы укрепили лидерство в чемпионской гонке.

    «Сток Сити» сыграл вничью 0:0 с «Уотфордом».

    Англия. Премьер-лига. 25 тур

    Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Эриксен, 1; 2:0 – Джонс, 28 (в свои ворота).

    Манчестер Сити – Вест Бромвич – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фернандиньо, 19; 2:0 – Де Брюйне, 68.

    Сток Сити – Уотфорд – 0:0

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    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2018 00:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -12

      VovaAv 1 февраля 2018, 07:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бедняга Алексис перешёл из одного днища в другое. Смотреть за футболом в исполнении МЮ просто не возможно.

      -5
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      Рейтинг: +93

      Borz1 1 февраля 2018, 02:44

      Молодцы

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