АПЛ. «МЮ» уступил «Тоттенхэму», пропустив на 11 секунде и другие результаты

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 в матче 25 тура чемпионата Англии.
Полузащитник хозяев Кристиан Эриксен открыл счет на 11 секунде. Защитник «красных дьяволов» Фил Джонс отправил мяч в свои ворота. «Шпоры» набрали 48 очков и остались на пятом месте в турнирной таблице. Команда Жозе Моуриньо из-за поражения «Челси» в параллельной встрече сохранила вторую строчку.
Голы Фернандиньо, Кевина Де Брюйне и Серхио Агуэро принесли «Манчестер Сити» победу в матче против «Вест Бромвича». Подопечные Хосепа Гвардиолы укрепили лидерство в чемпионской гонке.
«Сток Сити» сыграл вничью 0:0 с «Уотфордом».
Англия. Премьер-лига. 25 тур
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Эриксен, 1; 2:0 – Джонс, 28 (в свои ворота).
Манчестер Сити – Вест Бромвич – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фернандиньо, 19; 2:0 – Де Брюйне, 68.