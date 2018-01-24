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    Мюллер: «Горецка подойдет «Баварии» по манере своей игры»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер положительно оценил подписание контракта с полузащитником «Шальке-04» Леоном Горецкой.

    «Горецка – отличный футболист и достойный человек. Он подойдет «Баварии» по манере своей игры.

    Это футболист, которого действительно хочешь видеть в своей команде. Горецка силен физически, техничен и охотно выполняет большой объем работы», – приводит слова Мюллера Sky Germany.

    Напомним, что Горецка подписал контракт с «Баварией» до 2022 года. Он пополнит их ряды по окончании текущего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 10:14
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