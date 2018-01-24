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Чемпион мира Шюррле может перейти в «Вест Бромвич»

24 января 2018, 00:08
1

«Вест Бромвич» начал переговоры с «Боруссией» по поводу трансфера нападающего Андре Шюррле. Об этом сообщило издание The Times.

По информации издания, клуб английской Премьер-лиги рассчитывает арендовать 27-летнего немца. Отмечается, что сделка может стать рекордной по сумме для «ВБА».

Шюррле пополнил состав дортмундцев в июле 2016 года, перейдя из «Вольфсбурга» за 30 миллионов евро. С 2013 по 2015 год он выступал за «Челси». Прежде в карьере игрока были «Байер» и «Майнц».

В текущем сезоне форвард принял участие в 10 матчах всех турниров. На его счету две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Шюррле со стороны «Вест Хэма» и «Штутгарта».

Источник: The Times
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Вест Бромвич Боруссия Д Шюррле Андре
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1516742495
Шюррле боец, всё у него там будет хорошо.
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