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    Чемпион мира Шюррле может перейти в «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» начал переговоры с «Боруссией» по поводу трансфера нападающего Андре Шюррле. Об этом сообщило издание The Times.

    По информации издания, клуб английской Премьер-лиги рассчитывает арендовать 27-летнего немца. Отмечается, что сделка может стать рекордной по сумме для «ВБА».

    Шюррле пополнил состав дортмундцев в июле 2016 года, перейдя из «Вольфсбурга» за 30 миллионов евро. С 2013 по 2015 год он выступал за «Челси». Прежде в карьере игрока были «Байер» и «Майнц».

    В текущем сезоне форвард принял участие в 10 матчах всех турниров. На его счету две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе к Шюррле со стороны «Вест Хэма» и «Штутгарта».

    Источник: The Times

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    24.01.2018 00:08
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 января 2018, 00:21

      Шюррле боец, всё у него там будет хорошо.

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