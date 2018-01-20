Видаль не хочет конкурировать с Горецкой и намерен покинуть «Баварию»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль хочет продолжить карьеру в другом клубе.
Чилиец недоволен тем, что мюнхенцы подписали Леона Горецку, и во избежание конкуренции с 22-летним игроком намерен покинуть красных в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что предметный интерес к Видалю проявляет «Челси», главный тренер которого Антонио Конте хорошо знаком с футболистом по работе в «Ювентусе».
Полузащитник защищает цвета «Баварии» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 24 поединка, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.
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