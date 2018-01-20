Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видаль не хочет конкурировать с Горецкой и намерен покинуть «Баварию»

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль хочет продолжить карьеру в другом клубе.

    Чилиец недоволен тем, что мюнхенцы подписали Леона Горецку, и во избежание конкуренции с 22-летним игроком намерен покинуть красных в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что предметный интерес к Видалю проявляет «Челси», главный тренер которого Антонио Конте хорошо знаком с футболистом по работе в «Ювентусе».

    Полузащитник защищает цвета «Баварии» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 24 поединка, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2018 14:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 20 января 2018, 17:07

      Игрок конечно высачайшего класса! Если Челси за 50 мультов берёт, то надо продавать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 20 января 2018, 16:11

      ну видаль уже не тот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -28

      tyjtyjk56k5 20 января 2018, 16:08

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 20 января 2018, 15:13

      давай к нам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Mancho0061 20 января 2018, 14:34

      мммдааа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11