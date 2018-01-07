Петреску будет требовать снять очки с «Кубани»

Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Дан Петреску недоволен тем, что клуб до сих пор не выплатил ему задолженность по зарплате. Агент специалиста Николай Пырнэу рассказал о том, что румын будет требовать снять очки с южан.

– «Кубань» не выполнила свои обязательства даже по первому траншу. В декабре нас кормили завтраками – мол, подождите, сейчас отдадим первую часть долга. А потом просто перестали выходить на связь, пропали…

– И что теперь делать?

– Ближайшее заседание Палаты по разрешению споров РФС назначено на 17 января. Если до этого срока «Кубань» не выплатит Дану два транша, мы будем требовать снять с команды очки. Это однозначно. Потому что о чем-либо с ними еще договариваться – это себя не уважать!