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    Петреску будет требовать снять очки с «Кубани»

    Бывший главный тренер краснодарской «Кубани» Дан Петреску недоволен тем, что клуб до сих пор не выплатил ему задолженность по зарплате. Агент специалиста Николай Пырнэу рассказал о том, что румын будет требовать снять очки с южан.

    – «Кубань» не выполнила свои обязательства даже по первому траншу. В декабре нас кормили завтраками – мол, подождите, сейчас отдадим первую часть долга. А потом просто перестали выходить на связь, пропали…

    – И что теперь делать?

    – Ближайшее заседание Палаты по разрешению споров РФС назначено на 17 января. Если до этого срока «Кубань» не выплатит Дану два транша, мы будем требовать снять с команды очки. Это однозначно. Потому что о чем-либо с ними еще договариваться – это себя не уважать!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2018 18:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 7 января 2018, 21:28

      кубаноиды хитрожопые.....это да)))

      1
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      Рейтинг: +96

      Naque 7 января 2018, 20:36

      Петреску продолжает топить Кубань, мудак!

      1
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