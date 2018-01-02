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    Хайнкес: «Горецка знает, что для него будет лучше всего»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес призвал не торопиться с поздравлениями о трансфере полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки.

    «Горецка – замечательный парень, мне он нравится. Но нам нужно подождать, тогда мы все увидим.

    Если я все верно прочитал, его агент сказал, что еще ничего не решено. Испанские клубы продолжают претендовать на него.

    Это умный и сообразительный футболист. Он прекрасно знает, что для него будет лучше всего», – сказал Хайнкес.

    Напомним, перед Новым годом появилась информация, что Горецка отказал «Реалу» и «Барселоне» ради перехода в «Баварию».

    Источник: Bild

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    02.01.2018 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 17:27

      По тёплому отзыву Юппа понятно куда собирается Горецка

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