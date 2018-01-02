Хайнкес: «Горецка знает, что для него будет лучше всего»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес призвал не торопиться с поздравлениями о трансфере полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки.

«Горецка – замечательный парень, мне он нравится. Но нам нужно подождать, тогда мы все увидим.

Если я все верно прочитал, его агент сказал, что еще ничего не решено. Испанские клубы продолжают претендовать на него.

Это умный и сообразительный футболист. Он прекрасно знает, что для него будет лучше всего», – сказал Хайнкес.

Напомним, перед Новым годом появилась информация, что Горецка отказал «Реалу» и «Барселоне» ради перехода в «Баварию».