Горецка попал в сферу интересов «Ливерпуля»

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка продолжает привлекать к себе внимание скаутов ведущих европейских клубов. Ранее свою заинтересованность в этом футболисте объявили «Бавария», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». К этому внушительному списку теперь прибавился и «Ливерпуль».

Известно, что «Шальке» готов продлить контракт с Горецкой, который истекает будущим летом, и предложил ему рекордную для клуба зарплату 12 миллионов евро в год, с учетом бонусов.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 11 матчей в Бундеслиге, забив в них четыре гола. Сейчас он продолжает восстановление после травмы голени.