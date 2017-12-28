Антонио Доннарумма: «Даже не мог мечтать о лучшем дебюте»

Голкипер «Милана» Антонио Доннарумма остался доволен своим дебютом в составе красно-черных, который пришелся на четвертьфинальный матч Кубка Италии против «Интера».

«Я хорошо тренировался перед этим матчем, делал спокойной свою работу. Я даже не мог мечтать о лучшем дебюте.

Когда я услышал, что Сторари получил травму, и что мне предстоит сыграть в этой встрече, то был немного ошарашен. Но я сказал себе, что нужно воспользоваться этим шансом. Все получилось отлично», – сказал после матча Доннарумма.

Игра 1/4 финала Кубка Италии «Милан – «Интер» завершилась со счетом 1:0 в дополнительное время.