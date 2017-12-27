В Египте считают сборную России фаворитом группы А на ЧМ-2018

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида поделился своей точкой зрения на турнирные расклады в группе А предстоящего чемпионата мира-2018, в которой будут играть Россия. Египет, Уругвай и Саудовская Аравия. По его словам, группа получилась достаточно равная и сбалансированная.

– Что касается результатов жеребьевки, то, конечно, оказаться в одной группе со сборной, принимающей чемпионат страны – это всегда тяжело. Даже с учетом того, что, как говорят некоторые, российская команда сейчас не настолько хорошо подготовлена, как другие команды из первой корзины. Но на чемпионате выбирать не приходится, и все, что нам остается делать, – идти и сражаться. Однако по сравнению с другими группами наша – достаточно сбалансирована.

– Очевидно, что для вас российская сборная – не «кот в мешке». Как вы считаете, какие у нее перспективы на турнире?

– У российской команды – хорошие шансы, однозначно. У других игроков группы А – Уругвая, Саудовской Аравии и Египта – тоже немалые шансы, они способны пройти, но, на мой взгляд, именно Россия может стать первой в группе, и не в последнюю очередь потому, что играет у себя дома.

– Знаете ли вы кого-то из игроков сборной России и можете ли что-то о них сказать?

– Честно говоря, я пока не смотрел расклад сил, не знаком с командами противников, но у России – хорошая футбольная история, у вас немалый опыт на чемпионатах мира.