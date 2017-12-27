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В Египте считают сборную России фаворитом группы А на ЧМ-2018

27 декабря 2017, 11:04
11

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида поделился своей точкой зрения на турнирные расклады в группе А предстоящего чемпионата мира-2018, в которой будут играть Россия. Египет, Уругвай и Саудовская Аравия. По его словам, группа получилась достаточно равная и сбалансированная.

– Что касается результатов жеребьевки, то, конечно, оказаться в одной группе со сборной, принимающей чемпионат страны – это всегда тяжело. Даже с учетом того, что, как говорят некоторые, российская команда сейчас не настолько хорошо подготовлена, как другие команды из первой корзины. Но на чемпионате выбирать не приходится, и все, что нам остается делать, – идти и сражаться. Однако по сравнению с другими группами наша – достаточно сбалансирована.

– Очевидно, что для вас российская сборная – не «кот в мешке». Как вы считаете, какие у нее перспективы на турнире?

– У российской команды – хорошие шансы, однозначно. У других игроков группы А – Уругвая, Саудовской Аравии и Египта – тоже немалые шансы, они способны пройти, но, на мой взгляд, именно Россия может стать первой в группе, и не в последнюю очередь потому, что играет у себя дома.

– Знаете ли вы кого-то из игроков сборной России и можете ли что-то о них сказать?

– Честно говоря, я пока не смотрел расклад сил, не знаком с командами противников, но у России – хорошая футбольная история, у вас немалый опыт на чемпионатах мира.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Египет
Комментарии (11)
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Kulimen
1514364283
Больные ублюдки =)
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пряник929
1514366094
но обыграть хотят
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dinar7777dinar
1514366146
арабы угорают )))))
Ответить
acer2003
1514367114
Ну, это в Египте ))
Ответить
almanev
1514369786
У нас немалый опыт занимать 3 и 4 места на чемпионатах мира))
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Niko
1514381256
Да откроем мы прямые перелеты в Египет, откроем!
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DENIS20161993
1514419644
Ага вместе с Уругваем! Именно две команды (Россия и Уругвай) являются фаворитами группы!
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