Бундеслига. «Бавария» с минимальным счетом обыграла «Штутгарт», «Шальке-04» сыграл вничью с «Айнтрахтом» и другие результаты

В матче 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» в гостях обыграла «Штутгарт» со счетом 1:0.

Мюнхенцы продолжают занимать первую строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Ближайший преследователь «Шальке-04» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Айнтрахтом» — 2:2 и остался на второй строчке с 30-ю очками.

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Айнтрахт – Шальке-04 – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Йович, 1; 2:0 — Халлер, 66; 2:1 — Эмболо, 82.

Аугсбург – Фрайбург – 3:3 (1:1)

Голы: 1:0 — Финнбогасон, 1; 1:1 — Гюнтер, 20; 1:2 — Петерсен, 48; 1:3 — Петерсен, 66; 2:3 — Финнбогасон, 90+1; 3:3 — Финнбогасон, 90+3.

Вердер – Майнц – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 — Баргфреде, 2; 2:0 — Белфодил, 17; 2:1 — Куайсон, 70; 2:2 — Фрай, 90+4.

Кельн – Вольфсбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Клеменс, 67.

Штутгарт – Бавария – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Мюллер, 79.

Нереализованный пенальти: Аколо, 90+3 — нет.

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