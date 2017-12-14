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    • Доннаррума — о критике болельщиков: «Вопреки всему, смотрю в будущее и настраиваюсь на следующий матч»

    Доннаррума — о критике болельщиков: «Вопреки всему, смотрю в будущее и настраиваюсь на следующий матч»

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после матча 1/8 Кубка Италии против «Вероны» (0:0).

    Напомним, что болельщики миланцев вывесили баннер с призывом голкипера покинуть клуб.

    «Ужасный вечер. Не думал, что он получится таким! Я никогда не говорил и не писал, что подвергался моральному насилию, когда подписывал контракт. Вопреки всему, смотрю в будущее и настраиваюсь на следующий матч… Вперед, «Милан»!» — написал Доннарумма в своем Инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.12.2017 23:39
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