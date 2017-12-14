Доннаррума — о критике болельщиков: «Вопреки всему, смотрю в будущее и настраиваюсь на следующий матч»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после матча 1/8 Кубка Италии против «Вероны» (0:0).

Напомним, что болельщики миланцев вывесили баннер с призывом голкипера покинуть клуб.

«Ужасный вечер. Не думал, что он получится таким! Я никогда не говорил и не писал, что подвергался моральному насилию, когда подписывал контракт. Вопреки всему, смотрю в будущее и настраиваюсь на следующий матч… Вперед, «Милан»!» — написал Доннарумма в своем Инстаграме.