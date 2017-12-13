АПЛ. «Челси» на выезде обыграл «Хаддерсфилд», «Кристал Пэлас» совершил камбэк в добавленное время и другие результаты

Встреча 17-го тура чемпионата Англии между «Хаддерсфилд Таун» и «Челси» завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голы на счету Тьему Бакайоко, Виллиана, Педро и Лорана Депуатра.

Синие набрали 35 и поднялись на второе место, сравнявшись по баллам с «Манчестер Юнайтед».

В других матчах «Бернли» с минимальным счетом переиграл «Сток Сити», а «Кристал Пэлас» сделал камбэк против «Уотфорда», уступая со счетом 0:1 к 88-й минуте.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур

Хаддерсфилд Таун – Челси – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бакайоко, 23; 0:2 – Виллиан, 43; 0:3 – Педро, 50; 1:3 – Депуатр, 90+3.

Бернли – Сток Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Барнс, 89.

Кристал Пэлас – Уотфорд – 2:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Янмат, 3; 1:1 – Сако, 89; 2:1 – Макартур, 90+2.

Удаления: нет – Клеверли, 87.

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