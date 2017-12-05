Матч «Спартак» – ЦСКА обслужит Николаев

РФС назначил арбитров на матчи 20-го тура РФПЛ.
Центральный поединок между «Спартаком» и ЦСКА будет судить москвич Алексей Николаев. Встречу «Зенита» с «Ахматом» обслужит Владимир Сельдяков из Балашихи.
«Урал» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
«Динамо» – «Анжи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Евгений Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
«Рубин» – «СКА-Хабаровск»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Амкар» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Спартак» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Ростов» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Тосно» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).