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    Матч «Спартак» – ЦСКА обслужит Николаев

    РФС назначил арбитров на матчи 20-го тура РФПЛ.

    Центральный поединок между «Спартаком» и ЦСКА будет судить москвич Алексей Николаев. Встречу «Зенита» с «Ахматом» обслужит Владимир Сельдяков из Балашихи.

    «Урал» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Динамо» – «Анжи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Евгений Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    «Рубин» – «СКА-Хабаровск»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Амкар» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Спартак» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Ростов» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Тосно» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Ахмат» – «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    Источник: РФС

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    05.12.2017 17:13
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    Комментарии (8)
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    smersh45
    1512486852
    удачи Николаеву
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    avera
    1512487313
    Малый?Не смог квалифицированно судить-стал инспектором.
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    Виктор12
    1512489892
    Николаев рассудит Спартак и ЦСКА. Так Николаев это КРЕАТУРА Федуна и когда надо ЗАСУДИТЬ ЦСКА - Николаева всегда и назначают - не забесплатно! Кое-кто на этом очень хорошо зарабатывает, а Федун ЩЕДРО и стабильно ПЛАТИТ! Кто платит, тот и заказывает Николаева и назначает его на игру, а Будогосский только автоматом ШТАМПУЕТ назначение! Когда это безобразие прекратится! Николаеву пора заканчивать со скандалами, но видно всё ему мало, потому что есть ЦСКА и их надо ЗАСУЖИВАТЬ и на этом можно хорошо ЗАРАБОТАТЬ и неплохие деньги, которые не снились Николаеву даже в самом кошмарном сне! Николаев вам гарантирует ЛИПОВЫЕ пенали в ворота ЦСКА и удаления игроков армейцев, согласно ЦЕНЫ вопроса! Николаев вообще ПОДЛО судит и из подтишка! Без совести и морали! А что ему совесть, а что Николаеву мораль! Его карман ему же и дороже, а футбол, как средство НЕПРАВЕДНОГО обогащения!!! Очень печально, что такие арбитры работают нашем в футболе, а кто их ПОКРЫВАЕТ и кто их КРЫШУЕТ всем известно! А Будогосский самый СКАНДАЛЬНЫЙ руководитель за всё время нашего футбола! Только ПОЗОРИТ весь наш футбол и всё наше судейство!
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    Сибирь за Спартак
    1512490564
    Когда судит Николаев армейцы не забивают. Статистика.
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    Бугимен
    1512499569
    САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОБЕДА, И ПАРУ КРАСНЫХ КАРТ!
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    ologreds
    1694991796
    numo528215
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