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    • Тарханов: «Перед ЧМ-2014 и Евро-2016 тоже казалось, что сборная России должна выйти из группы»

    Тарханов: «Перед ЧМ-2014 и Евро-2016 тоже казалось, что сборная России должна выйти из группы»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов отметил, что не стоит преждевременно радоваться тем соперникам, которые достались сборной России на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. По словам специалиста, накануне двух прошлых крупных турниров среди национальных команд также казалось, что россияне обязаны преодолевать групповую стадию.

    «Перед последними чемпионатами Европы и мира тоже казалось, что должны выйти из группы. Но не выходили. Про Египет и Саудовскую Аравию мало что известно, разве что знаем про Салаха, играющего в «Ливерпуле».

    Но по рейтингу ФИФА все эти команды выше нас. В общем, лучше не горячиться, а спокойно готовиться к турниру. В целом, на чемпионате мира только одна сильная группа, где сыграют Аргентина, Хорватия, Исландия и Нигерия», – сказал Тарханов.

    Напомним, российская команда на мировом домашнем мировом первенстве сыграет в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2017 17:57
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