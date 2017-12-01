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    • Серия А. «Рома» обыграла СПАЛ, команда из Феррары играла в меньшинстве с девятой минуты

    Серия А. «Рома» обыграла СПАЛ, команда из Феррары играла в меньшинстве с девятой минуты

    Встреча 15-го тура чемпионата Италии «Рома»СПАЛ завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы на счету Эдина Джеко, Кевина Строотмана, Лоренцо Пеллегрини и Федерико Вивиани.

    Римский клуб набрал 34 очка и сохранил четвертую строчку в турнирной таблице. СПАЛ с 10-ю очками остался на 18-й.

    Через 20 минут тур продолжится матчем «Наполи»«Ювентус». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

    Рома – СПАЛ – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Джеко, 19; 2:0 – Строотман, 32; 3:0 – Пеллегрини, 53; 3:1 – Вивиани, 55.

    Удаления: нет – Фелипе, 9.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 22:27
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    Комментарии (3)
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    Татарин за ЦСКА
    1512161060
    Маловато голов от Ромы
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    спанчес
    1512190607
    че за название СПАЛ? Спалетти чтоли хозяин?
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    ologreds
    1694991823
    numo527798
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