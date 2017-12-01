Серия А. «Рома» обыграла СПАЛ, команда из Феррары играла в меньшинстве с девятой минуты

Встреча 15-го тура чемпионата Италии «Рома» – СПАЛ завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы на счету Эдина Джеко, Кевина Строотмана, Лоренцо Пеллегрини и Федерико Вивиани.

Римский клуб набрал 34 очка и сохранил четвертую строчку в турнирной таблице. СПАЛ с 10-ю очками остался на 18-й.

Через 20 минут тур продолжится матчем «Наполи» – «Ювентус». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

Рома – СПАЛ – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 19; 2:0 – Строотман, 32; 3:0 – Пеллегрини, 53; 3:1 – Вивиани, 55.

Удаления: нет – Фелипе, 9.

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