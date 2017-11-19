РФПЛ. «Зенит» обыграл «Тосно», «Локомотив» справился с «Анжи», «Урал» уступил в Уфе

Сегодня, 19 ноября, 17 тур РФПЛ продолжился четырьмя матчами. Открылась программа игрой в Уфе, где местная команда приняла «Урал».

Лидер турнира – московский «Локомотив» – провел встречу в Дагестане. Противостоял железнодорожникам «Анжи», идущий в зоне прямого вылета.

В Ростове-на-Дону местная команда приняла пермский «Амкар». Отметим, что ростовчане одерживали последнюю победу в РФПЛ еще 12 августа – в рамках шестого тура.

Закрыла программу дня игра в Санкт-Петербурге, где «Зенит» на своем поле сыграл против новичка турнира. Сине-бело-голубые последний раз побеждали в РФПЛ 24 сентября.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Тосно (Ленинградская область) – 5:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Паредес, 20 (с пенальти); 2:0 – Кузяев, 52; 3:0 – Иванович, 64; 4:0 – Кокорин, 70; 5:0 – Дзюба, 87.

Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ал. Миранчук, 43.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Амкар (Пермь) – 0:0

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Стоцкий, 28; 2:0 – Кротов, 58.

Краснодар – Спартак (Москва) – 1:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Адриано, 8; 0:2 – Зе Луиш, 28; 0:3 – Адриано, 86; 1:3 – Клаэссон, 89; 1:4 – Промес, 90.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 0:0

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Анхель, 31; 1:1 – Луценко, 62.

СКА-Хабаровск – ЦСКА (Москва) – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Дедечко, 5; 1:1 – Дзагоев, 12; 1:2 – Вернблум, 74; 2:2 – Маркович, 81; 2:3 – Вернблум, 83; 2:4 – Витиньо, 90+3.

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