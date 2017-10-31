Бывший спортивный директор «ПСЖ» рассказал, почему клуб не подписал Модрича

Полузащитник «Реала» Лука Модрич несколько лет назад мог оказаться в «ПСЖ». Как сообщил бывший спортивный директор парижан Леонардо, клуб пытался заполучить хорвата, но в итоге сделал выбор в пользу Марко Верратти.

«В то время мы пытались подписать Модрича, но это было невозможно. Мы к этому времени уже много потратили на новичков, а хорват стоил дорого. Поэтому клуб пошел на более жизнеспособный вариант, и все мы были убеждены, что Верратти – хороший выбор», – рассказал Леонардо.

«ПСЖ» приобрел итальянского хавбека за 12 миллионов евро, а Модрич в итоге перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» за 30 миллионов.