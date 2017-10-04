Иванович: «ЧМ-2018 должен стать одним из лучших по организации»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в интервью сербскому изданию Rtbvn поделился мнением о российском футболе.

«На каждый клуб оказывается определенное давление, особенно на «Зенит». Клуб имеет большими амбициями и желанием выигрывать трофеи.

За десять лет (с февраля 2006 года по январь 2008 он выступал за «Локомотив» – прим. «Бомбардира») в российском футболе изменилась прежде инфраструктура. Стадионы просто феноменальны. Люди инвестируют огромные деньги.

Единственная и, наверное, неразрешимая проблема, – расстояния между городами. Впрочем, в самой большой стране мира так и должно быть.

В России идет работа по популяризации футбола. Чемпионат мира-2018 должен стать одним из лучших по организации, ведь подготовке уделяется много времени. Стадионы новые и очень красивые. Надеюсь, что их успеют подготовить в срок, а сборная Сербии попадет на турнир», – сказал 33-летний защитник.

В текущем сезоне защитник забил один гол и отдал две результативные передачи в 17-ти матчах всех турниров. Защитник вернулся в РФПЛ в феврале, перейдя из «Челси».

После 8-ми туров отборочного турнира к ЧМ сборная Сербии лидирует в группе D. 6-го октября команда Славолюба Муслина на выезде сыграет с Австрией, 9-го – примет Молдавию.

Россия примет первенство с 14-го июня по 15-е июля 2018 года. Турнир пройдет в 11-ти городах.