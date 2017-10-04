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  • Иванович: «ЧМ-2018 должен стать одним из лучших по организации»

Иванович: «ЧМ-2018 должен стать одним из лучших по организации»

4 октября 2017, 18:41
8

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в интервью сербскому изданию Rtbvn поделился мнением о российском футболе.

«На каждый клуб оказывается определенное давление, особенно на «Зенит». Клуб имеет большими амбициями и желанием выигрывать трофеи.

За десять лет (с февраля 2006 года по январь 2008 он выступал за «Локомотив» – прим. «Бомбардира») в российском футболе изменилась прежде инфраструктура. Стадионы просто феноменальны. Люди инвестируют огромные деньги.

Единственная и, наверное, неразрешимая проблема, – расстояния между городами. Впрочем, в самой большой стране мира так и должно быть.

В России идет работа по популяризации футбола. Чемпионат мира-2018 должен стать одним из лучших по организации, ведь подготовке уделяется много времени. Стадионы новые и очень красивые. Надеюсь, что их успеют подготовить в срок, а сборная Сербии попадет на турнир», – сказал 33-летний защитник.

В текущем сезоне защитник забил один гол и отдал две результативные передачи в 17-ти матчах всех турниров. Защитник вернулся в РФПЛ в феврале, перейдя из «Челси».

После 8-ми туров отборочного турнира к ЧМ сборная Сербии лидирует в группе D. 6-го октября команда Славолюба Муслина на выезде сыграет с Австрией, 9-го – примет Молдавию.

Россия примет первенство с 14-го июня по 15-е июля 2018 года. Турнир пройдет в 11-ти городах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир Россия Сербия Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (8)
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Tony_93
1507131989
Помнится мне как мычали все, как олимпиада была в Сочи 2014 году, там террористы одни, медведи бегают и не готово ничего, в итоге все аху..ли, как все прошло и до сих пор считают что это лучшая пока олимпиада в истории, а ЧМ-2018 круче будет
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СашкаГуров
1507132780
ЧМ будет супер , жаль сборная нет
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insider_retro
1507133437
Верно сказал человек со знаковой для России фамилией!!...)) Не лепил ахинею с выпученными глазами, а предметно сравнил увиденную разницу, произошедшего за 10 лет!!... Сдвиги есть, делаются шаги с целью наверстать упущенное до ЧМ... А результат будет виден уже скоро... Сильнейшие должны будут увидеть лучшее!!...))
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SunRomeS
1507133488
ЧМ2018 все запомнят и на долго, как самый лучший!
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smersh45
1507134276
Всем нос подотрём даёшь ЧМ2018
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paracetamol
1507137544
Сербы - братушки, а майданные хохлы - не братья. Продались за кружевные трусики собственных б....дей.
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Таганский
1507141140
Об отличной организации нет сомнений.. Сомнения в отличном выступлении сборной..
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