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    Иванович: «ЧМ-2018 должен стать одним из лучших по организации»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович в интервью сербскому изданию Rtbvn поделился мнением о российском футболе.

    «На каждый клуб оказывается определенное давление, особенно на «Зенит». Клуб имеет большими амбициями и желанием выигрывать трофеи.

    За десять лет (с февраля 2006 года по январь 2008 он выступал за «Локомотив» – прим. «Бомбардира») в российском футболе изменилась прежде инфраструктура. Стадионы просто феноменальны. Люди инвестируют огромные деньги.

    Единственная и, наверное, неразрешимая проблема, – расстояния между городами. Впрочем, в самой большой стране мира так и должно быть.

    В России идет работа по популяризации футбола. Чемпионат мира-2018 должен стать одним из лучших по организации, ведь подготовке уделяется много времени. Стадионы новые и очень красивые. Надеюсь, что их успеют подготовить в срок, а сборная Сербии попадет на турнир», – сказал 33-летний защитник.

    В текущем сезоне защитник забил один гол и отдал две результативные передачи в 17-ти матчах всех турниров. Защитник вернулся в РФПЛ в феврале, перейдя из «Челси».

    После 8-ми туров отборочного турнира к ЧМ сборная Сербии лидирует в группе D. 6-го октября команда Славолюба Муслина на выезде сыграет с Австрией, 9-го – примет Молдавию.

    Россия примет первенство с 14-го июня по 15-е июля 2018 года. Турнир пройдет в 11-ти городах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 18:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 октября 2017, 21:19

      Об отличной организации нет сомнений..
      Сомнения в отличном выступлении сборной..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17982

      paracetamol 4 октября 2017, 20:19

      Сербы - братушки, а майданные хохлы - не братья. Продались за кружевные трусики собственных б....дей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 4 октября 2017, 19:24

      Всем нос подотрём даёшь ЧМ2018

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 4 октября 2017, 19:11

      ЧМ2018 все запомнят и на долго, как самый лучший!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > SunRomeS 4 октября 2017, 19:28

      Вот именно он не будет один из, он будет САМЫЙ САМЫЙ!

      4
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 19:10

      Верно сказал человек со знаковой для России фамилией!!...))
      Не лепил ахинею с выпученными глазами, а предметно сравнил увиденную разницу, произошедшего за 10 лет!!...
      Сдвиги есть, делаются шаги с целью наверстать упущенное до ЧМ... А результат будет виден уже скоро...
      Сильнейшие должны будут увидеть лучшее!!...))

      3
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 октября 2017, 18:59

      ЧМ будет супер , жаль сборная нет

      1
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 4 октября 2017, 18:46

      Помнится мне как мычали все, как олимпиада была в Сочи 2014 году, там террористы одни, медведи бегают и не готово ничего, в итоге все аху..ли, как все прошло и до сих пор считают что это лучшая пока олимпиада в истории, а ЧМ-2018 круче будет

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