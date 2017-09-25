Орлов: «Кокорин – бесспорно номер один на своей позиции в РФПЛ, его вызов в сборную России оправдан»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает заслуженным вызов нападающего «Зенита» Александра Кокорина в сборную России на товарищеские матчи с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября). По его мнению, на данный момент 25-летний футболист бесспорно является лучшим российским форвардом.

Напомним, что Кокорин был вызван в национальную команду впервые с ноября 2016 года.

«Конечно, Кокорин заслужил. Вчера вот было противостояние – он и Смолов. Оба не забили, но насколько полезнее для команды был Кокорин, чем Смолов! Общая игра, движение по всему полю, единоборства. Сейчас Кокорин – номер один на своей позиции, это бесспорно. Это очень здорово, когда человек вот так вылетал из сборной – устроили ему с помощью журналистов «паблисити», половина была придумана, – а он молодец, выстоял и вернулся.

Конечно, спасибо и Манчини. Тренер дал Кокорину возможность, что-то подсказал и выстроил так игру. Плюс партнеры по «Зениту», ведь «Зенит» оказался той творческой лабораторией, где способности Кокорина превращаются в такой «полуталант», еще не полный, потенциал еще не весь раскрыт.

Семь игроков «Зенита» вызваны в сборную России? Это говорит о том, что Черчесов, как настоящий профессионал и тренер сборной, берет тех, кто на сегодня лучше всех. Помните, как-то в сборной вообще не было зенитовцев, но прошло время и уже семь человек. Порадуемся за «Зенит», на правильном пути команда.

Кузяев, считаю, это открытие стартового отрезка чемпионата. Придя в «Зенит», благодаря тренерам и партнерам, он превратился в серьезного игрока и кандидата в сборную. Об этом все время в Петербурге говорим, и Влад Радимов такого же мнения. Он заслужил своей игрой», – сказал Орлов.