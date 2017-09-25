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    Орлов: «Кокорин – бесспорно номер один на своей позиции в РФПЛ, его вызов в сборную России оправдан»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает заслуженным вызов нападающего «Зенита» Александра Кокорина в сборную России на товарищеские матчи с Южной Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября). По его мнению, на данный момент 25-летний футболист бесспорно является лучшим российским форвардом.

    Напомним, что Кокорин был вызван в национальную команду впервые с ноября 2016 года.

    «Конечно, Кокорин заслужил. Вчера вот было противостояние – он и Смолов. Оба не забили, но насколько полезнее для команды был Кокорин, чем Смолов! Общая игра, движение по всему полю, единоборства. Сейчас Кокорин – номер один на своей позиции, это бесспорно. Это очень здорово, когда человек вот так вылетал из сборной – устроили ему с помощью журналистов «паблисити», половина была придумана, – а он молодец, выстоял и вернулся.

    Конечно, спасибо и Манчини. Тренер дал Кокорину возможность, что-то подсказал и выстроил так игру. Плюс партнеры по «Зениту», ведь «Зенит» оказался той творческой лабораторией, где способности Кокорина превращаются в такой «полуталант», еще не полный, потенциал еще не весь раскрыт.

    Семь игроков «Зенита» вызваны в сборную России? Это говорит о том, что Черчесов, как настоящий профессионал и тренер сборной, берет тех, кто на сегодня лучше всех. Помните, как-то в сборной вообще не было зенитовцев, но прошло время и уже семь человек. Порадуемся за «Зенит», на правильном пути команда.

    Кузяев, считаю, это открытие стартового отрезка чемпионата. Придя в «Зенит», благодаря тренерам и партнерам, он превратился в серьезного игрока и кандидата в сборную. Об этом все время в Петербурге говорим, и Влад Радимов такого же мнения. Он заслужил своей игрой», – сказал Орлов.

    Источник: Р-Спорт

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    25.09.2017 15:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 26 сентября 2017, 20:10

      Был на матче, Кокорин очень хорош. Изменилось отношение к Дзюбе, падает без причины, ноет постоянно на поле, к 60 минуте задохнулся уже.

      0
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      Рейтинг: +1310

      Taps 25 сентября 2017, 21:38

      Гнилой баклан ещё каркает ?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 сентября 2017, 21:06

      Смолов был нулевой, его защитники надежно закрыли.

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 25 сентября 2017, 19:29

      ну конечно заслужил своей игрой ,парень в этом сезоне старается играет на отлично ,главное что бы у Черчесова играл также ,хотя как тренер мне он не нравиться

      2
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      Рейтинг: +76

      andreyterex 25 сентября 2017, 18:44

      А весной хотели поменять на смолова сдоплатой за кокошу))

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 сентября 2017, 18:23

      Старенький дедушка Гена расхааливает Кокошу,как своего внучка)))
      Кокоша,безусловно прибавил, но слова дедушки скорее лесть,чем факт...

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 25 сентября 2017, 18:17

      На Кокорина сейчас приятно смотреть как он трудится на поле ,лишь бы не останавливался на достигнутом и не потерял бы своей легкости и подвижности .Удачи ему в сборной.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 25 сентября 2017, 17:00

      Посмотрим что покажет в сборной

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 сентября 2017, 16:44

      кокорин и мамаев бухали вместе, а играет только кокорин....., мамай лавку полирует...

      1
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      Рейтинг: -51

      Бойкий и Ласковый 25 сентября 2017, 15:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      промес лучше, кокорину судьи помогали

      -4
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Бойкий и Ласковый 25 сентября 2017, 19:32

      промес и играет за сборную Голандии ))

      0
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