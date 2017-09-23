Лига 1. «Лион» и «Дижон» забили шесть голов и другие результаты

В матче 7-го тура Лиги 1 «Лион» на своем поле сыграл вничью с «Дижоном» – 3:3. Голом и результативной передачей в составе гостей отметился Наим Слити.
В других встречах «Бордо» одержал победу над «Генгамом», «Кан» обыграл «Амьен», «Метц» в большинстве проиграл «Труа».
Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур
Голы: 1:0 – Фекир, 20; 1:1 – Слити, 23 (с пенальти); 1:2 – Шека, 52; 2:2 – Ауа, 60; 3:2 – Диас, 62 (с пенальти); 3:3 – Ямбере, 65.
Гол: 1:0 – Сантини, 54 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Камано, 31; 1:1 – Оалибу, 46; 2:1 – Менди, 75; 3:1 – Кафу, 90+2.
Гол: 0:1 – Грандсир, 90.
Удаление: нет – Депланье, 67.