Бикфалви: «Я бы хотел пригласить Тотти в «Урал»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви в интервью EAnews поделился мнением о экс-игроке «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.

– Твоим кумиром в футболе является Франческо Тотти. Легенда итальянского футбола выходил на замены за свой родной клуб – «Рому», завершая карьеру. Хотел бы ты так же закончить свою карьеру в будущем?

– Конечно, кто бы не хотел закончить карьеру так, как сделал это Тотти? Он находился уже в возрасте, и физические кондиции не позволяли ему помогать команде столько, сколько он помогал раньше. Поэтому он выходил ненадолго. Также нужно учитывать, что уровень «Ромы» очень высокий. Если бы Тотти заканчивал карьеру в «Урале», то он бы мог помогать команде и все 90 минут. Там уровень игроков намного выше, много молодежи. А вообще я бы хотел пригласить Тотти в «Урал». Если бы была такая возможность, сделал бы это хоть завтра.

Тотти выступал за главную команду римского клуба с января 1992 года по июль. Его последним матчем стала встреча 38-го тура Серии А-2016/17 против «Дженоа» (3:2).