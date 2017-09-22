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    Бикфалви: «Я бы хотел пригласить Тотти в «Урал»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви в интервью EAnews поделился мнением о экс-игроке «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти.

    – Твоим кумиром в футболе является Франческо Тотти. Легенда итальянского футбола выходил на замены за свой родной клуб – «Рому», завершая карьеру. Хотел бы ты так же закончить свою карьеру в будущем?

    – Конечно, кто бы не хотел закончить карьеру так, как сделал это Тотти? Он находился уже в возрасте, и физические кондиции не позволяли ему помогать команде столько, сколько он помогал раньше. Поэтому он выходил ненадолго. Также нужно учитывать, что уровень «Ромы» очень высокий. Если бы Тотти заканчивал карьеру в «Урале», то он бы мог помогать команде и все 90 минут. Там уровень игроков намного выше, много молодежи. А вообще я бы хотел пригласить Тотти в «Урал». Если бы была такая возможность, сделал бы это хоть завтра.

    Тотти выступал за главную команду римского клуба с января 1992 года по июль. Его последним матчем стала встреча 38-го тура Серии А-2016/17 против «Дженоа» (3:2).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2017 19:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 сентября 2017, 06:16

      Пусть приезжает. Мы ему шмеля подарим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 23 сентября 2017, 04:50

      Forza Totti! Forza Roma!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 20:56

      "Тотти выступал за главную команду римского клуба с января 1992 года по июль". Сильно сказано!

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 сентября 2017, 19:57

      Румын приглашает итальянца за Большой Камень!!... Гостеприимно!!..))

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 19:41

      напиши ему письмо хоть 2 строчки всего чтобы он иногда прочитать мог его Ждите может откликнется ваш кумир

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 сентября 2017, 19:23

      То им Месси подавай, то Тотти. Совсем в Урале зажрались, Зенит отдыхает.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > VVM1964 23 сентября 2017, 00:58

      Ничего, ничего... Там Марадона тренируется, вес сбрасывает... Без "Урала", говорит, жизнь прожил зря... И без уральских гор! Ждите!

      -1
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