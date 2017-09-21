Кубок России. «Арарат» дома уступил «СКА-Хабаровску», «Амкар» на выезде разгромил «Факел»

«СКА-Хабаровск» в матче 1/16 финала Кубка России обыграл «Арарат» со счетом 2:1. В составе победителей отличился Николай Калинский.

За московский клуб забил Виктор Земченков. Егор Тараканов отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме произошел конфликт между главным тренером «Арарата» Александром Григоряном и болельщиками гостевой команды, которую он ранее тренировал.

В параллельной встрече «Амкар» обыграл «Факел» со счетом 4:0.

Кубок России. 1/16 финала

Арарат (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Земченко, 38; 1:1 – Тараканов, 68 (в свои ворота); 1:2 – Калинский, 80.

Факел (Воронеж) – Амкар (Пермь) – 0:4 (1:0)

Голы: 0:1 – Прокофьев, 7; 0:2 – Сиваков, 63; 0:3 – Рязанцев, 76; 0:4 – Прокофьев, 82.

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