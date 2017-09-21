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    Кубок России. «Арарат» дома уступил «СКА-Хабаровску», «Амкар» на выезде разгромил «Факел»

    «СКА-Хабаровск» в матче 1/16 финала Кубка России обыграл «Арарат» со счетом 2:1. В составе победителей отличился Николай Калинский.

    За московский клуб забил Виктор Земченков. Егор Тараканов отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме произошел конфликт между главным тренером «Арарата» Александром Григоряном и болельщиками гостевой команды, которую он ранее тренировал.

    В параллельной встрече «Амкар» обыграл «Факел» со счетом 4:0.

    Кубок России. 1/16 финала

    Арарат (Москва) – СКА-Хабаровск – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Земченко, 38; 1:1 – Тараканов, 68 (в свои ворота); 1:2 – Калинский, 80.

    Факел (Воронеж) – Амкар (Пермь) – 0:4 (1:0)

    Голы: 0:1 – Прокофьев, 7; 0:2 – Сиваков, 63; 0:3 – Рязанцев, 76; 0:4 – Прокофьев, 82.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 20:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +212

      perm 242 22 сентября 2017, 15:26

      мастерство не пропьёшь ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 сентября 2017, 10:13

      Млодцы Амкар!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 23:06

      Амкар прорвало.

      1
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