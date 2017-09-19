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    Николаев назначен на матч «Динамо» – ЦСКА, «Краснодар» с «Зенитом» рассудит Вилков

    Стали известны арбитры, которые буду работать на матчах 11-го тура РФПЛ.

    Центральную встречу между «Краснодаром» и «Зенитом» обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Судить московское дерби «Динамо»ЦСКА будет столичный рефери Алексей Николаев.

    «Динамо» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    «Спартак» – «Анжи»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    «Уфа» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Урал» – «Тосно»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Ростов» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    «Амкар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    Источник: РФС

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    19.09.2017 14:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 сентября 2017, 07:09

      Косячных судей некем заменить??? Или кто то должен делать результат...

      0
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 19 сентября 2017, 18:04

      Какая разница кто судит. Надо играть так, чтоб глаз радовался, забивать чтоб сетка рвалась и никто не мог придраться. Мое мнение, в России наверное лучший Карасев.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 сентября 2017, 15:54

      Карасева насовсем в ФНЛ сослали? Вы еб***сь там что ли? Будогосский, что ж ты за поц такой?..

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 сентября 2017, 15:46

      Работа судей, как никогда вышла на первый план, оттеснив саму игру... А ведь судьи должны регулировать священное действо на поле, добавляя зрелищу неповторимый колорит!!...)) Надеюсь, что назначенные судьи проявят максимум профессионализма, дабы не испортить старания команд на поле!!...))
      "Судья, который не способен карать, становится в конце концов сообщником преступления!.." (Иоганн Вольфганг фон Гёте)

      4
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 19 сентября 2017, 15:27

      Вилков насудит он не раз засуживал Зенит

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 19 сентября 2017, 15:19

      АМКАР нужна очередная победа !!

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > сапёр75 19 сентября 2017, 21:06

      если только все деньги города отдадите судье..

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 19 сентября 2017, 14:51

      Удачи и победу ЦСКА и Краснодару!

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 сентября 2017, 14:49

      СУКИ! А ГДЕ СЕРГЕЙ КАРАСЁВ?

      5
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