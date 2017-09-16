Бундеслига. «Бавария» разгромила «Майнц», «Шальке» обыграл «Вердер» и другие результаты

Состоялись очередные матчи четвертого тура немецкой Бундеслиги. Мюнхенская «Бавария» без проблем переиграла «Майнц». Дублями отметились Арьен Роббен и Роберт Левандовски.
В еще одном поединке «Шальке» сумел вырвать победу в Бремене. Решающий гол забил Леон Горецка.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур
Айнтрахт – Аугсбург – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Макс, 20; 0:2 – Каюби, 77; 1:2 – Йович, 79.
Голы: 1:0 – Роббен, 11; 2:0 – Роббен, 23; 3:0 – Левандовски, 50; 4:0 – Левандовски, 77.
Голы: 1:0 – Сане, 20; 1:1 – Велькович, 22 (в свои ворота); 1:2 – Горецка, 82.
Штутгарт – Вольфсбург – 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Аколо, 42.