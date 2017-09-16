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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Майнц», «Шальке» обыграл «Вердер» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи четвертого тура немецкой Бундеслиги. Мюнхенская «Бавария» без проблем переиграла «Майнц». Дублями отметились Арьен Роббен и Роберт Левандовски.

    В еще одном поединке «Шальке» сумел вырвать победу в Бремене. Решающий гол забил Леон Горецка.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 4-й тур

    Айнтрахт – Аугсбург – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Макс, 20; 0:2 – Каюби, 77; 1:2 – Йович, 79.

    Бавария – Майнц – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Роббен, 11; 2:0 – Роббен, 23; 3:0 – Левандовски, 50; 4:0 – Левандовски, 77.

    Вердер – Шальке – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сане, 20; 1:1 – Велькович, 22 (в свои ворота); 1:2 – Горецка, 82.

    Штутгарт – Вольфсбург – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аколо, 42.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 18:30
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