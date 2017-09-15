Черышев поблагодарил болельщиков за поздравления

Черчесов не тормози!Отпрашивай парня в состав!)
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев после победы над «Астаной» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы поблагодарил всех болельщиков. Напомним, что 26-летний россиянин забил гол в ворота казахстанской команды, появившись на поле впервые за семь месяцев.
«Спасибо», – написал Черышев на своей странице в твиттере.
Денис Черышев вернулся в футбол и забил. Все еще надеемся на него?
Спасибо Gracias pic.twitter.com/0so562SzZa— Denis Cheryshev (@Cheryshev) 14 сентября 2017 г.