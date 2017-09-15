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    Черышев поблагодарил болельщиков за поздравления

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев после победы над «Астаной» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы поблагодарил всех болельщиков. Напомним, что 26-летний россиянин забил гол в ворота казахстанской команды, появившись на поле впервые за семь месяцев.

    «Спасибо», – написал Черышев на своей странице в твиттере.

    Денис Черышев вернулся в футбол и забил. Все еще надеемся на него?

    Источник: Twitter

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    15.09.2017 12:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 15 сентября 2017, 14:38

      Черчесов не тормози!Отпрашивай парня в состав!)

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 сентября 2017, 12:48

      надеюсь,теперь попрет... и без травм

      4
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      Рейтинг: +28

      issagaz > 84aivengo 15 сентября 2017, 15:49

      вернется в Реал и вытеснит Роналду?

      1
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