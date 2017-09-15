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    Денис Черышев вернулся в футбол и забил. Все еще надеемся на него?


    3
    Голосов: 6
    15.09.2017 00:30
    Российский полузащитник не выходил на поле семь месяцев. Свое возвращение Денис отметил голом в ворота «Астаны».

    Черышев – один из немногих российских футболистов, выступающих в топовом европейском чемпионате. Однако Дениса зачастую подводит здоровье: до сегодняшнего дня Черышев не играл в футбол больше шести месяцев. В марте этого года сообщалось, что он испытывает проблемы с четырехглавой мышцей бедра и страдает от фиброза.

    Гол в ворота «Астаны», который помог «Вильярреалу» набрать три очка в группе Лиги Европы, – первый для Дениса за полтора года. Последний раз игрок сборной России огорчал противника еще играя за «Валенсию». Тогда права на Черышева еще принадлежали мадридскому «Реалу», а отступные за него составляли 200 млн евро. Сейчас о Денисе забыли даже в России: время не стоит на месте, а он все больше лечится, чем играет.

    Карьера Черышева в «Реале» не задалась из-за курьезной истории: Рафа Бенитес и его штаб выпустили Дениса на поле в матче Кубка Испании, забыв о том, что ему нельзя принимать участие в игре. Черышев тогда даже забил, но результат матча все равно аннулировали, а «Реал» – вышвырнули из Кубка. В итоге на счету Дениса так и не оказалось ни одного гола за королевский клуб в официальном матче.

    Хрупкое здоровье – главная проблема российского игрока. Если он сумеет ее решить, то Черчесов в преддверии чемпионата мира получит в свое распоряжение классного полузащитника.

    Александр Глеб хотел вернуться в родной клуб – но его не взяли. В чем дело?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 19 октября 2017, 15:37

      200 млн евро отступных за него?! Да кто его за такие деньги купит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Karabaz 16 сентября 2017, 00:11

      нормальный игрок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 сентября 2017, 13:34

      Да не будет из него толку. Так и будет по больничкам таскаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 15 сентября 2017, 13:13

      еще бы не забить Астане...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 15 сентября 2017, 07:34

      с возвращением

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Berdchanin 15 сентября 2017, 05:04

      Опять через пару матчей сломается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 15 сентября 2017, 01:12

      Хороший игрок, но слишком хлипкий.

      2
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