Денис Черышев вернулся в футбол и забил. Все еще надеемся на него?

Черышев – один из немногих российских футболистов, выступающих в топовом европейском чемпионате. Однако Дениса зачастую подводит здоровье: до сегодняшнего дня Черышев не играл в футбол больше шести месяцев. В марте этого года сообщалось, что он испытывает проблемы с четырехглавой мышцей бедра и страдает от фиброза.

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Гол в ворота «Астаны», который помог «Вильярреалу» набрать три очка в группе Лиги Европы, – первый для Дениса за полтора года. Последний раз игрок сборной России огорчал противника еще играя за «Валенсию». Тогда права на Черышева еще принадлежали мадридскому «Реалу», а отступные за него составляли 200 млн евро. Сейчас о Денисе забыли даже в России: время не стоит на месте, а он все больше лечится, чем играет.

Карьера Черышева в «Реале» не задалась из-за курьезной истории: Рафа Бенитес и его штаб выпустили Дениса на поле в матче Кубка Испании, забыв о том, что ему нельзя принимать участие в игре. Черышев тогда даже забил, но результат матча все равно аннулировали, а «Реал» – вышвырнули из Кубка. В итоге на счету Дениса так и не оказалось ни одного гола за королевский клуб в официальном матче.

Хрупкое здоровье – главная проблема российского игрока. Если он сумеет ее решить, то Черчесов в преддверии чемпионата мира получит в свое распоряжение классного полузащитника.

twit text — 14. (@Sonk_96) September 14, 2017

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