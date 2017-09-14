Лига Европы. Черышев вышел на поле впервые за семь месяцев и забил в ворота «Астаны»

В рамках группового этапа Лиги Европы свой первый матч провел испанский «Вильярреал». На своем поле оказалась повержена казахстанская «Астана».

После семимесячного восстановления от травмы в игру вернулся российский хавбек Денис Черышев, который сумел поразить ворота гостей.

Лига Европы. Группа А. 1-й тур

Вильярреал (Испания) – Астана (Казахстан) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сансоне, 16; 1:1 – Логвиненко, 68; 2:1 – Бакамбу, 75; 3:1 – Черышев, 77.

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