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    Лига Европы. Черышев вышел на поле впервые за семь месяцев и забил в ворота «Астаны»

    В рамках группового этапа Лиги Европы свой первый матч провел испанский «Вильярреал». На своем поле оказалась повержена казахстанская «Астана».

    После семимесячного восстановления от травмы в игру вернулся российский хавбек Денис Черышев, который сумел поразить ворота гостей.

    Лига Европы. Группа А. 1-й тур

    Вильярреал (Испания) – Астана (Казахстан) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сансоне, 16; 1:1 – Логвиненко, 68; 2:1 – Бакамбу, 75; 3:1 – Черышев, 77.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 22:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 15 сентября 2017, 16:49

      Хорош был вчера. Неплохую банку отгрузил. Но...в сборную Черчес его не позовёт...

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 сентября 2017, 05:27

      Давай, Дениска, может еще на ЧИ-18 поиграешь, а там и на пенсию ...

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 сентября 2017, 23:58

      это уже достижение

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 сентября 2017, 22:49

      Молодец!Классное возвращение!Набирай форму и становись лидером сборной!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 14 сентября 2017, 22:11

      Денчик молодец! Дай бог ему здоровья...

      2
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