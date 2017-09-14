Лига Европы. «Локомотив» и «Копенгаген» не смогли поразить ворота друг друга

Московский «Локомотив» провел первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы. В Дании против местного «Копенгагена» россияне забить не сумели, равно как и их соперники.

Также в этом квартете выступают чешский «Фастав» и молдавский «Шериф».

Лига Европы. Группа F. 1-й тур

Копенгаген (Дания) – Локомотив (Россия) – 0:0 Текстовая трансляция

«Копенгаген»: Ольсен, Вербич, Зека (Квист, 86), Павлович (Пушич, 81), Грегуш, Куск (Фалк, 62), Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Сотириу.

«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Фарфан (Эдер, 71), Михалик, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 81).

Предупреждения: Зека, 69 – Рыбус, 27; Михалик, 45, Тарасов, 84.

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