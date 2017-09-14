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    Лига Европы. «Локомотив» и «Копенгаген» не смогли поразить ворота друг друга

    Московский «Локомотив» провел первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы. В Дании против местного «Копенгагена» россияне забить не сумели, равно как и их соперники.

    Также в этом квартете выступают чешский «Фастав» и молдавский «Шериф».

    Лига Европы. Группа F. 1-й тур

    Копенгаген (Дания) – Локомотив (Россия) – 0:0 Текстовая трансляция

    «Копенгаген»: Ольсен, Вербич, Зека (Квист, 86), Павлович (Пушич, 81), Грегуш, Куск (Фалк, 62), Вавро, Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Сотириу.

    «Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Пейчинович, Фарфан (Эдер, 71), Михалик, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 81).

    Предупреждения: Зека, 69 – Рыбус, 27; Михалик, 45, Тарасов, 84.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 21:49
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 14 сентября 2017, 22:30

      Это наш уровень футбола, играть на равных с Марибором, Копенгагеном и случайно выиграть у Бенфики.

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 сентября 2017, 22:24

      Не проиграли. И Спартак против маленького клуба сдюжил. Только Кони смогли порадовать.

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 сентября 2017, 22:04

      кабздец как чемпионат России посмотрел

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 сентября 2017, 22:03

      Тяжко,очень тяжко наши вкатываются в еврокубки...Хоть не проигрывают и то ладно...ПОКА.Непонятно одно: за счёт чего наши хотят проходить групповые этапы?Игры нет ни у одной команды ...Деградация налицо!Особенно вспоминая как играли и Спартак Романцева,и ЛОКО конца 90-начало 2000х,и Газзаевский ЦСКА и адвокатский Зенит...Куда всё пропало???Остаётся надеяться что это временно и команды найдут себя.Удачи всем!

      7
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 14 сентября 2017, 22:00

      только одно радует пока наши берут очки уефа ,,не помню как там начисляется победа вроде 1очко ничья 0,5 а так ,игра не понравилась моментов почти не было ,у Спартака до фига было но створ ворот не попадали))) надо им по новой учиться бить( попадать в ворота) )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > г.Онега 14 сентября 2017, 22:04

      2 очка за победу и одно за ничью

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > г.Онега 15 сентября 2017, 12:47

      это в квалификации, а в группе победа 2, ничья 1

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Diesel133 16 сентября 2017, 16:05

      спасибо

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 14 сентября 2017, 21:58

      Браво, Локомотив! Не проиграл мощной команде, которая почти на равных две недели назад играла с самим Карабахом. Пусть Копенгаген и выбыл из ЛЧ, но как сопротивлялся великой азербайджанской команде! А наши ни одного гола от Копенгагена не пропустили. Теперь можно быть уверенным - если придется играть с командой уровня Челси, больше шести мячей Локомотив вряд ли пропустит. Как это утешительно сознавать. А если серьезно, не ожидал такой трусости от Семина.

      10
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 сентября 2017, 21:54

      Палыч упертый!!!! За каким х... играют Михалик, Рыбус и Тарасов, три муд..а!!!!! Есть же Виталий Денисов, Баринов и Антон Миранчук!!!!! Задолбали позориться!!!! Этот недоклуб из вшивой дании нужно было деклассировать ещё в первом тайме!!!

      8
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Fan Loko mik 14 сентября 2017, 21:59

      Абсолютно согласен

      3
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      Рейтинг: +240

      _LM_ > Fan Loko mik 14 сентября 2017, 22:33

      Ну Михалик, Рыбус и Тарасов не муд...ки конечно, но от троих перечисленных тобой пользы было бы в атаке больше.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 14 сентября 2017, 21:54

      это Спартак то плохо вчера сыграл,? Спартак по сравнению с локо хорошо сыграл получается , а локо просто разрывали весь матч! но это не главное ))), позор будет через пару часов очередной)

      -1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > Snerg 14 сентября 2017, 21:55

      Надо болеть за Россию, а не каркать каркуша

      9
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      Рейтинг: +665

      Snerg > srg38 14 сентября 2017, 23:33

      да мне плевать на ваши убеждения! вы как полное стадо одно и тоже вторите постоянно! да я болею за Россию за Спартак, за ЦСКА, за ЛОКО, и так далее! Но за зенытик, я не болел и не собираюсь, даже если он представляет Россию! я столько гадостей наслушался от их *культурщины* ,так что мне ,этот зенытик что есть ,что нету ---параллельно! тебя например не заставляют же делать чего ты не хочешь , так и мне не надо втирать всякую чушь!

      -2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 14 сентября 2017, 21:53

      Не самый плохой результат...

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 21:52

      Трудно, сурово, не размочили, но и своё сухим оставили!... С почином!!..
      Достойное равенство!!... Победы ещё впереди!!...

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