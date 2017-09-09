Бундеслига. «Боруссия» не справилась с «Фрайбургом», «Байер» проиграл в Майнце и другие результаты

Состоялись очередные матчи третьего тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» не смогла победить «Фрайбург», а «Байер» проиграл в Майнце.

В еще одном матче «Вольфсбург» и «Ганновер» разошлись миром.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

Аугсбург – Кельн – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Финнбогассон, 22; 2:0 – Финнбогассон, 32 (с пенальти); 3:0 – Финнбогассон, 90+5.

Боруссия М – Айнтрахт – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Боатенг, 13.

Вольфсбург – Ганновер – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Дидави, 52; 1:1 – Харник, 75.

Майнц – Байер – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кор, 22; 1:1 – Муто, 45; 2:1 – Диалло, 57; 3:1 – Сердар, 71.

Фрайбург – Боруссия Д – 0:0

Удаления: Раве, 27 – нет.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги