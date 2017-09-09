Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. «Боруссия» не справилась с «Фрайбургом», «Байер» проиграл в Майнце и другие результаты

    Состоялись очередные матчи третьего тура немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» не смогла победить «Фрайбург», а «Байер» проиграл в Майнце.

    В еще одном матче «Вольфсбург» и «Ганновер» разошлись миром.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

    Аугсбург – Кельн – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Финнбогассон, 22; 2:0 – Финнбогассон, 32 (с пенальти); 3:0 – Финнбогассон, 90+5.

    Боруссия М – Айнтрахт – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Боатенг, 13.

    Вольфсбург – Ганновер – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дидави, 52; 1:1 – Харник, 75.

    Майнц – Байер – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кор, 22; 1:1 – Муто, 45; 2:1 – Диалло, 57; 3:1 – Сердар, 71.

    Фрайбург – Боруссия Д – 0:0

    Удаления: Раве, 27 – нет.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2017 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11