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    АПЛ. «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» победили и другие результаты

    Состоялись очередные матчи четвертого тура АПЛ. Лондонские коллективы смогли добыть три очка в своих матчах, причем наиболее легкая победа досталась «Арсеналу», который разгромил «Борнмут».

    Новичок турнира «Брайтон» на своем поле переиграл «Вест Бромвич».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Арсенал – Борнмут – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уэлбек, 6; 2:0 – Лаказетт, 27; 3:0 – Уэлбек, 50.

    Брайтон – Вест Бромвич – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гросс, 45; 2:0 – Гросс, 48; 3:0 – Хемед, 63; 3:1 – Моррисон, 77.

    Лестер – Челси – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мората, 41; 0:2 – Канте, 50; 1:2 – Варди, 62 (с пенальти).

    Саутгемптон – Уотфорд – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дюкуре, 38; 0:2 – Янмат, 66.

    Эвертон – Тоттенхэм – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кейн, 28; 0:2 – Эриксен, 42; 0:3 – Кейн, 46.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 сентября 2017, 18:57

      Самый неожиданный красивый гол забил из Челси Канте.

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