АПЛ. «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» победили и другие результаты

Состоялись очередные матчи четвертого тура АПЛ. Лондонские коллективы смогли добыть три очка в своих матчах, причем наиболее легкая победа досталась «Арсеналу», который разгромил «Борнмут».

Новичок турнира «Брайтон» на своем поле переиграл «Вест Бромвич».

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Арсенал – Борнмут – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уэлбек, 6; 2:0 – Лаказетт, 27; 3:0 – Уэлбек, 50.

Брайтон – Вест Бромвич – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гросс, 45; 2:0 – Гросс, 48; 3:0 – Хемед, 63; 3:1 – Моррисон, 77.

Лестер – Челси – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мората, 41; 0:2 – Канте, 50; 1:2 – Варди, 62 (с пенальти).

Саутгемптон – Уотфорд – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дюкуре, 38; 0:2 – Янмат, 66.

Эвертон – Тоттенхэм – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кейн, 28; 0:2 – Эриксен, 42; 0:3 – Кейн, 46.

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