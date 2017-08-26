Кассано: «Если Белотти стоит 100 миллионов, то Суарес – 500»

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о ценах на современных футболистов.

«Неймар достоин тех денег, которые за него заплатил «ПСЖ» (222 миллиона евро – прим. «Бомбардира»). Но если Белотти стоит 100 миллионов, то Суарес в таком случае должен стоить 500. Дибала в «Барселоне» или «Реале»? Думаю, он не дотягивает до уровня этих команд», – сказал Кассано.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцо, 100 миллионов за Белотти готов заплатить «Монако». Ранее «Челси» отказался от идеи покупки 23-летнего итальянца.

26-го июля Кассано объявил о завершении карьеры.