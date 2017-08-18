«Челси» не будет тратить на Белотти 100 миллионов

Руководство «Челси» отказалось от идеи покупки форварда «Торино» Андреа Белотти за 100 миллионов евро, сообщает Sky Sports. Англичане посчитали, что такая сумма является неприемлемой за 23-летнего итальянца.

В «Челси» рассчитывали приобрести в лице Белотти замену Диего Косте, который близок к уходу из клуба. Сам футболист рассчитывает продолжить карьеру в «Атлетико».

В прошлом сезоне Белотти сыграл 35 игр в Серии А, забив в них 26 голов.