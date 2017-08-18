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    «Челси» не будет тратить на Белотти 100 миллионов

    Руководство «Челси» отказалось от идеи покупки форварда «Торино» Андреа Белотти за 100 миллионов евро, сообщает Sky Sports. Англичане посчитали, что такая сумма является неприемлемой за 23-летнего итальянца.

    В «Челси» рассчитывали приобрести в лице Белотти замену Диего Косте, который близок к уходу из клуба. Сам футболист рассчитывает продолжить карьеру в «Атлетико».

    В прошлом сезоне Белотти сыграл 35 игр в Серии А, забив в них 26 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 08:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 18 августа 2017, 11:44

      будет смешно если он после 1го удачного сезона, во 2м забьёт мячей 5, тогда владелец Торино будет плакать, когда ему по 90 млн предлагали а он его не сплавил...

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > STAFOR13 18 августа 2017, 16:45

      ещё смешнее будет, если он опять назабивает больше 25 голов, и будет стоить уже не 100ку, а 150, и купит его Сити или МЮ условные)) мне вот непонятно, для чего приглашали Конте, если они не выполняют его трансферные желания, а ведь через месяц стартует ЛЧ..

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > STAFOR13 18 августа 2017, 19:30

      Белотти 5 голов?)) не смеши=)) талантище... не Неймар, конечно, но достойный игрок

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 августа 2017, 09:31

      И это правильно!

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