Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига чемпионов. «Наполи», «Севилья», «Марибор» и «Олимпиакос» пробились в групповой этап

    Сегодня прошли ответные матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По их итогам в групповой этап пробились «Наполи», «Севилья», «Марибор» и «Олимпиакос».

    На данной стадии турнира вылетели «Ницца», «Хапоэль» из Беер-Шевы, «Риека» и «Истанбул ББ».

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

    Ницца (Франция) – Наполи (Италия) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кальехон, 48; 0:2 – Инсинье, 89.

    Первый матч – 0:2

    Марибор (Словения) – Хапоэль БШ (Израиль) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Вилер, 15.

    Первый матч – 1:2

    Риека (Хорватия) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Марин, 25.

    Первый матч – 1:2

    Севилья (Испания) – Истанбул ББ (Турция) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Элиа, 17; 1:1 – Эскудеро, 52; 2:1 – Бен Йеддер, 75; 2:2 – Вишча, 83.

    Первый матч – 2:1

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2017 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 августа 2017, 06:32

      Ницца на выход и ни одного очка в копилку. Гуд.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Svoysvoemubrat 23 августа 2017, 11:06

      они будут в группе ЛЕ играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 августа 2017, 00:38

      Если московский ЦСКА по сумме двух матчей пройдёт швейцарский "Янг Бойз", то при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов окажется в четвёртой корзине.

      Это стало известно после того, как завершилась часть ответных матчей раунда плей-офф. Путёвки в групповой этап завоевали "Севилья", "Олимпиакос", "Селтик" и "Наполи". Все вышеперечисленные коллективы имеют более высокий рейтинг, чем ЦСКА, поэтому окажутся во второй или третьей корзинах. Вместе с ЦСКА в четвёртой корзине окажутся "Фейеноорд", "РБ Лейпциг" и "Марибор", остальные клубы определятся в среду.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > +50/-50 23 августа 2017, 03:23

      и опять группа огонь юве мю наполи ЦСКА к примеру

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      Romal'imperatore > anri1703 23 августа 2017, 03:57

      Юве и Наполи в одной группе не сыграют)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 23 августа 2017, 00:19

      Ни каких не ожиданностей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 23 августа 2017, 00:01

      Удивительно но советский спорт тоже написал ято марибор вышел благодаря голу на выезде
      О боже они поправили ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 августа 2017, 23:39

      Каким образом дальше прошел Хапоэль, если у Марибора гол на выезде?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Чермындыр 22 августа 2017, 23:51

      Вышел Марибор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2017, 23:38

      Без неожиданностей.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 августа 2017, 23:38

      не марибор?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > карасевщина 22 августа 2017, 23:40

      Марибор. Редактор или корректор, наверное, уже бухает. Водку.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 > карасевщина 23 августа 2017, 00:01

      Марибор. Редактор или корректор, наверное, уже бухает. Водку.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > isa361 23 августа 2017, 00:24

      вы че ебто мать все тут ахренели

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > карасевщина 23 августа 2017, 03:25

      дак это наверное редактор с корректором )))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11