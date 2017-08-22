Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. «Наполи», «Севилья», «Марибор» и «Олимпиакос» пробились в групповой этап

Лига чемпионов. «Наполи», «Севилья», «Марибор» и «Олимпиакос» пробились в групповой этап

22 августа 2017, 23:38
15

Сегодня прошли ответные матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По их итогам в групповой этап пробились «Наполи», «Севилья», «Марибор» и «Олимпиакос».

На данной стадии турнира вылетели «Ницца», «Хапоэль» из Беер-Шевы, «Риека» и «Истанбул ББ».

Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи

Ницца (Франция) – Наполи (Италия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кальехон, 48; 0:2 – Инсинье, 89.

Первый матч – 0:2

Марибор (Словения) – Хапоэль БШ (Израиль) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Вилер, 15.

Первый матч – 1:2

Риека (Хорватия) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Марин, 25.

Первый матч – 1:2

Севилья (Испания) – Истанбул ББ (Турция) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Элиа, 17; 1:1 – Эскудеро, 52; 2:1 – Бен Йеддер, 75; 2:2 – Вишча, 83.

Первый матч – 2:1

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Марибор Хапоэль БШ Ницца Наполи Риека Олимпиакос Севилья Истанбул Башакшехир
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
карасевщина
1503434334
не марибор?
Ответить
+50/-50
1503434336
Без неожиданностей.
Ответить
Чермындыр
1503434397
Каким образом дальше прошел Хапоэль, если у Марибора гол на выезде?
Ответить
RamonCSKA
1503435674
Удивительно но советский спорт тоже написал ято марибор вышел благодаря голу на выезде О боже они поправили ))))
Ответить
pik54
1503436770
Ни каких не ожиданностей
Ответить
+50/-50
1503437906
Если московский ЦСКА по сумме двух матчей пройдёт швейцарский "Янг Бойз", то при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов окажется в четвёртой корзине. Это стало известно после того, как завершилась часть ответных матчей раунда плей-офф. Путёвки в групповой этап завоевали "Севилья", "Олимпиакос", "Селтик" и "Наполи". Все вышеперечисленные коллективы имеют более высокий рейтинг, чем ЦСКА, поэтому окажутся во второй или третьей корзинах. Вместе с ЦСКА в четвёртой корзине окажутся "Фейеноорд", "РБ Лейпциг" и "Марибор", остальные клубы определятся в среду.
Ответить
Svoysvoemubrat
1503459170
Ницца на выход и ни одного очка в копилку. Гуд.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+