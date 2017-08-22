Лига чемпионов. «Наполи», «Севилья», «Марибор» и «Олимпиакос» пробились в групповой этап

Ницца на выход и ни одного очка в копилку. Гуд.
Сегодня прошли ответные матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По их итогам в групповой этап пробились «Наполи», «Севилья», «Марибор» и «Олимпиакос».
На данной стадии турнира вылетели «Ницца», «Хапоэль» из Беер-Шевы, «Риека» и «Истанбул ББ».
Лига чемпионов. 4-й раунд. Ответные матчи
Ницца (Франция) – Наполи (Италия) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Кальехон, 48; 0:2 – Инсинье, 89.
Первый матч – 0:2
Марибор (Словения) – Хапоэль БШ (Израиль) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Вилер, 15.
Первый матч – 1:2
Риека (Хорватия) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Марин, 25.
Первый матч – 1:2
Севилья (Испания) – Истанбул ББ (Турция) – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Элиа, 17; 1:1 – Эскудеро, 52; 2:1 – Бен Йеддер, 75; 2:2 – Вишча, 83.
Первый матч – 2:1