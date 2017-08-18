Калинич пропустит старт Серии А, хорватом интересуется «Милан»

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич пропустит старт сезона в Серии А. Об этом сообщает Sky Sports. Согласно источнику, 29-летний форвард предоставил клубу медицинскую справку о состоянии здоровья, в связи с чем будет недоступен в течение пяти дней.

В июле произошла похожая ситуация с уходом Федерико Бернардески в «Ювентус». Напомним, Калиничем интересуется «Милан». По последней информации, «россонери» готовы заплатить за игрока сборной Хорватии 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Калинич забил 20 мячей и отдал четыре голевые передачи в 42-х играх всех соревнований. Портал Transfemarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Для «фиалок» сезон-2017/18 начнется 20 августа выездным матчем против «Интера».