Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калинич пропустит старт Серии А, хорватом интересуется «Милан»

    Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич пропустит старт сезона в Серии А. Об этом сообщает Sky Sports. Согласно источнику, 29-летний форвард предоставил клубу медицинскую справку о состоянии здоровья, в связи с чем будет недоступен в течение пяти дней.

    В июле произошла похожая ситуация с уходом Федерико Бернардески в «Ювентус». Напомним, Калиничем интересуется «Милан». По последней информации, «россонери» готовы заплатить за игрока сборной Хорватии 25 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Калинич забил 20 мячей и отдал четыре голевые передачи в 42-х играх всех соревнований. Портал Transfemarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

    Для «фиалок» сезон-2017/18 начнется 20 августа выездным матчем против «Интера».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2017 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 18 августа 2017, 14:36

      По нынешним меркам 25 миллионов - даром. За форварда, забившего 20 голов за сезон (коэфф. забитых мячей 0.49, т.е. гол в два матча), очень даже приемлемая цена. Надо брать.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11