Сельдяков назначен на матч ЦСКА – «Спартак», «Зенит» и «Ахмат» рассудит Федотов

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах шестого тура РФПЛ.

Центральный поединок между ЦСКА и «Спартаком» доверено судить Владимиру Сельдякову из Балашихи, а встречу лидера «Зенита» с «Ахматом» обслужит московский рефери Игорь Федотов.

«Уфа» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Анжи» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«СКА-Хабаровск» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Локомотив» – «Тосно»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Краснодар» – «Амкар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Арсенал» – «Урал»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).