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    Сельдяков назначен на матч ЦСКА – «Спартак», «Зенит» и «Ахмат» рассудит Федотов

    Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах шестого тура РФПЛ.

    Центральный поединок между ЦСКА и «Спартаком» доверено судить Владимиру Сельдякову из Балашихи, а встречу лидера «Зенита» с «Ахматом» обслужит московский рефери Игорь Федотов.

    «Уфа» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Анжи» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «СКА-Хабаровск» – «Рубин»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Локомотив» – «Тосно»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    «Зенит» – «Ахмат»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    «Краснодар» – «Амкар»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Арсенал» – «Урал»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    Источник: РФС

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    08.08.2017 16:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 августа 2017, 20:24

      Гинер!!!! будешЬ покупать в этом году? или клуб середняком сделаешь ?

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > 84aivengo 9 августа 2017, 09:30

      когда будет покупать обязательно у какой-нибудь хрюшки типа тебя спросит совета :)

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Masteralex 9 августа 2017, 19:49

      я не "хрюшка",уважаемый...... сам тогда советуй руководству армейцев.... я с пренебрежительным настроением готов выслушать твои крамольные мысли... удиви меня....

      0
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 8 августа 2017, 16:54

      Сельдяков назначен на матч ЦСКА – «Спартак», «Зенит» и «Ахмат» рассудит Аллах

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 августа 2017, 16:50

      А где Сергей Карасёв - единственный у нас неподкупный судья???

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 8 августа 2017, 16:24

      Будет тянуть свиней за уши

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