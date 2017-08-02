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  • Пашалич сегодня пройдет медосмотр для «Спартака», хорват может сыграть с «Зенитом»

Пашалич сегодня пройдет медосмотр для «Спартака», хорват может сыграть с «Зенитом»

2 августа 2017, 12:29
5

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что генеральный директор красно-белых Сергей Родионов и представитель юридической службы московского клуба вылетели в Рим, где сегодня должен пройти медицинское обследование 22-летний хорват.

По информации источника, соглашение с Пашаличем будет подписано в ближайшее время. Хавбек будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2017/18.

«Спартак» желает завершить сделку как можно быстрее, так как хочет заявить игрока на предстоящий матч 4-го тура РФПЛ с «Зенитом», который пройдет 6 августа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Спартак Зенит Пашалич Марио
Комментарии (5)
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Бугимен
1501666509
Победу только Спартаку!
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Pourport
1501667589
Старательный!Посмотрим!)
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Igor Belousov
1501668237
давай нужно зенит порвать
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oyabun
1501668442
Если хороший игрок, то очень жаль будет что на 1 сезон всего берем. Право выкупа на него по договору не предусмотрено. Снова получается какой то неполноценный трансфер.
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ivanthebest
1501669851
Давайте с правом выкупа... Потенциал у парня очень крутой.
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