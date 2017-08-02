Пашалич сегодня пройдет медосмотр для «Спартака», хорват может сыграть с «Зенитом»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что генеральный директор красно-белых Сергей Родионов и представитель юридической службы московского клуба вылетели в Рим, где сегодня должен пройти медицинское обследование 22-летний хорват.

По информации источника, соглашение с Пашаличем будет подписано в ближайшее время. Хавбек будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2017/18.

«Спартак» желает завершить сделку как можно быстрее, так как хочет заявить игрока на предстоящий матч 4-го тура РФПЛ с «Зенитом», который пройдет 6 августа.