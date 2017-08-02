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    Пашалич сегодня пройдет медосмотр для «Спартака», хорват может сыграть с «Зенитом»

    Полузащитник «Челси» Марио Пашалич продолжит карьеру в «Спартаке». Сообщается, что генеральный директор красно-белых Сергей Родионов и представитель юридической службы московского клуба вылетели в Рим, где сегодня должен пройти медицинское обследование 22-летний хорват.

    По информации источника, соглашение с Пашаличем будет подписано в ближайшее время. Хавбек будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона-2017/18.

    «Спартак» желает завершить сделку как можно быстрее, так как хочет заявить игрока на предстоящий матч 4-го тура РФПЛ с «Зенитом», который пройдет 6 августа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2017 12:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 августа 2017, 13:30

      Давайте с правом выкупа... Потенциал у парня очень крутой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 2 августа 2017, 13:07

      Если хороший игрок, то очень жаль будет что на 1 сезон всего берем. Право выкупа на него по договору не предусмотрено. Снова получается какой то неполноценный трансфер.

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 августа 2017, 13:03

      давай нужно зенит порвать

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 августа 2017, 12:53

      Старательный!Посмотрим!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 августа 2017, 12:35

      Победу только Спартаку!

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