10 тысяч болельщиков «Аякса» спели гимн клуба после поражения в финале Лиги Европы

«Аякс» в финале Лиги Европы уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

По завершении матча на «Фрэндс Арене» в Стокгольме около 10-ти тысяч фанатов амстердамского клуба спели гимн команды.

Напомним, после матча главный тренер «Аякса» Петер Бош назвал финал скучным, а капитан Дэви Классен отметил, что команда могла сыграть лучше. Амстердамский клуб вышел в финал еврокубка впервые за 21 год. В сезоне-1995/96 команда проиграла «Ювентусу» по пенальти в Лиге чемпионов.