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    10 тысяч болельщиков «Аякса» спели гимн клуба после поражения в финале Лиги Европы

    «Аякс» в финале Лиги Европы уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

    По завершении матча на «Фрэндс Арене» в Стокгольме около 10-ти тысяч фанатов амстердамского клуба спели гимн команды.

    Напомним, после матча главный тренер «Аякса» Петер Бош назвал финал скучным, а капитан Дэви Классен отметил, что команда могла сыграть лучше. Амстердамский клуб вышел в финал еврокубка впервые за 21 год. В сезоне-1995/96 команда проиграла «Ювентусу» по пенальти в Лиге чемпионов.

    Источник: YouTube

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    25.05.2017 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 мая 2017, 22:28

      Наши дебилы искали ошибки игроков таком моменте

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