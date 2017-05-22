Эриксен, Алдервейрелд и Вертонген пожелали «Аяксу» удачи в финале Лиги Европы против «МЮ»

24-го мая «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» разыграют кубок Лиги Европы. Экс-игроки амстердамского клуба Кристиан Эриксен, Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген, ныне выступающие за «Тоттенхэм», записали видео с пожеланием удачи в игре.

«Желаем вам успешной игры в финале и надеемся на победу», – говорит Вертонген, сидя в окружении партнеров.

Ранее пресс-службы «Аякса» и «МЮ» пообщались в твиттере.