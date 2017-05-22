Иногда лучше жевать , чем говорить. Жаба душит. При всех своих талантах, вы Морские завистливые паразиты. Поэтому вы и играете в этой , безвольной тряпочной, лишь порой фартовой команде. Хотя , что вам говорить : а вы участвовали хоть в чем то подобном, и даже не мечтайте.
24-го мая «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» разыграют кубок Лиги Европы. Экс-игроки амстердамского клуба Кристиан Эриксен, Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген, ныне выступающие за «Тоттенхэм», записали видео с пожеланием удачи в игре.
«Желаем вам успешной игры в финале и надеемся на победу», – говорит Вертонген, сидя в окружении партнеров.
Ранее пресс-службы «Аякса» и «МЮ» пообщались в твиттере.
Thanks @JanVertonghen, @AlderweireldTob & @ChrisEriksen8! #UELfinal #ajaman pic.twitter.com/afenOFsH08— AFC Ajax (@AFCAjax) 22 мая 2017 г.