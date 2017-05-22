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    Эриксен, Алдервейрелд и Вертонген пожелали «Аяксу» удачи в финале Лиги Европы против «МЮ»

    24-го мая «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» разыграют кубок Лиги Европы. Экс-игроки амстердамского клуба Кристиан Эриксен, Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген, ныне выступающие за «Тоттенхэм», записали видео с пожеланием удачи в игре.

    «Желаем вам успешной игры в финале и надеемся на победу», – говорит Вертонген, сидя в окружении партнеров.

    Ранее пресс-службы «Аякса» и «МЮ» пообщались в твиттере.

    Источник: Twitter

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    22.05.2017 22:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69

      Garri98 23 мая 2017, 13:04

      Иногда лучше жевать , чем говорить. Жаба душит. При всех своих талантах, вы Морские завистливые паразиты. Поэтому вы и играете в этой , безвольной тряпочной, лишь порой фартовой команде. Хотя , что вам говорить : а вы участвовали хоть в чем то подобном, и даже не мечтайте.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 23 мая 2017, 09:41

      ну тогда справедливости ради буду желать этой троице проиграть в группе ЛЧ все 6 игр

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